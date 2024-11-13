9 sendika, 8 Ekim’den bu yana süren Meclis Başkanlığı krizi konusunda UBP-DP-YDP Hükümeti’ne yüklendi, “Bu kaostan çıkışın tek yolu erken seçimdir” dedi.

HÜR-İŞ, DEV-İŞ, KTAMS, KAMU-SEN, KTÖS, KTOEÖS, KOOP-SEN, EL-SEN ve BES’in imzasıyla yapılan ortak açıklamada, “Halkımız enflasyon canavarı ile boğuşurken, her gün yağmur gibi zamlar başımıza yağarken, çocuklarımız konteyner sınıflara mahkum edilmişken, sağlıkta bebek ölümlerine yol açan skandallar yaşanırken, yollarımızda her gün canlarımız giderken Meclis’in bir koltuk uğruna kilitlenmesi asla kabul edilemez denildi.

Açıklama şöyle:

8 Ekim 2024 tarihinden bu yana Meclis Başkanlığı seçim sürecinde yaşananlar maalesef Anayasamızın temel ilkelerini sarsacak niteliktedir. 29 milletvekili bulunan UBP-DP-YDP Hükümeti üç aday için 15 kez yapılan oylamada Meclis Başkanı seçemeyince demokrasiyi, hukuku katletmek pahasına çift mühürlü üç oyu, geçerli sayıp Meclis Başkanının seçildiğini ilan etmiştir.

UBP-DP-YDP Hükümetinin meclis iradesini, anayasayı, yasaları yok sayarak despotça davranması kabul edilemezdir. UBP-DP-YDP’den oluşan iktidar kanadının demokrasiyi, hukuku hiçe sayan tutumunda ısrarını sürdürmesi, muhalefetin de buna direnç göstermesi ile Meclis’te gerginlik artmış, hoş olmayan olaylar meydana gelmiştir.

Ülkemizde yığınla sorun ortada dururken Meclis’in haftalardır UBP milletvekillerinin kendi iç hesaplaşmaları için meşgul edilmesi utanç vericidir. Halkımız enflasyon canavarı ile boğuşurken, her gün yağmur gibi zamlar başımıza yağarken, çocuklarımız konteyner sınıflara mahkum edilmişken, sağlıkta bebek ölümlerine yol açan skandallar yaşanırken, yollarımızda her gün canlarımız giderken Meclis’in bir koltuk uğruna kilitlenmesi asla kabul edilemez.

Meclis’te çoğunluğu bulunan hükümet partileri hukuk tanımayan tutumlarından derhal vazgeçip hukuka uygun bir şekilde Meclis Başkanının seçilmesini sağlamalı ve tüm yolsuzluk, usulsüzlük yasadışılıklarla ilgili sorumlu olanlar yargılanmalı ve hesap vermelidirler. Hükümet edenler eliyle yaratılan bu kaostan çıkışın tek yolu erken seçimdir.”