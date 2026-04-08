"Bu kadar umutsuzluğun arasında umut..."

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, UBP-DP-YDP Hükümeti'nin Meclis Genel Kurulu'ndan geçirdiği Alçak Orman Arazilerinin Devri ve İcarı (Değişiklik) Yasası'nı Meclis'e geri gönderdi.

Kararı sosyal medya hesabından değerlendiren Yeşil Barış Hareketi eski başkanı Feriha Tel, yaşanan bu gelişmenin son günlerde bir umut olduğuna vurgu yaptı.

UBP-DP-YDP Hükümeti, muhalefetin tüm uyarılarına rağmen, söz konusu yasayı geçirme konusunda da kulaklarını tıkamıştı.

Tel'in açıklaması şöyle:

Bu kadar olumsuzluğun içinde UMUT!

Alçak Orman Arazilerinin Devri ve İcarı (Değişiklik) Yasası; Cumhurbaşkanımız tarafından meclise geri iade edildi.

Bu süreçte ormanlarımız için, ortak değerlerimiz için ve ülkemiz için kenetlenen, ortak çağrımızı imzalayan 97 örgüt ve duyarlı tüm halkımıza teşekkür ederiz…

Mücadele bitmedi