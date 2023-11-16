Bu kaçıncı skandal?

Ertuğrul SENOVA

UBP – YDP – DP Hükümeti, yine bir “siyasi atama” iddiasıyla gündemde…

Raif İlker Buran, 2014 yılından bu yana sürdürdüğü Meteoroloji Dairesi Müdürü görevinden alındı, yerine henüz bir atama yapılmadı.

Ancak iddialar, Meteoroloji Dairesi Müdürü görevine, Buran yerine “lise mezunu bir itfaiye memurunun atanacağı” yönünde.

İddianın sahibi olan Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Mediha Orun Sarp YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamasında, böylesi bir atamanın yasaya aykırı olduğunu, müdür olarak atanacak kişinin ilgili bölümden üniversite mezunu olması gerektiğini ifade etti, konuyu yargıya taşıyacakları yönünde uyarıda bulundu.

Sarp, Ercan’ın açılışa hazır olmadığını hem oda olarak açıkladıklarını hem de Buran’ın Ulaştırma Bakanı Arıklı’ya bunu ifade ettiğini, bu kapsamda tartışmalı bir süreç yaşandığını ifade etti, Ercan’ın mevcut haliyle, meteorolojik açıdan gerekli ekipmanlar tedarik edilmediğinden ötürü ciddi tehlikelere gebe olduğunu anlattı.

Öte yandan YENİDÜZEN’e konuşan Raif İlker Buran ise, yeni Ercan Havalimanı’nın uçuşlara hazır olmadığı, bu nedenle açılmasının tehlike barındırdığı yönündeki görüşü nedeniyle Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile fikir ayrılığı yaşadığını söyledi, bu kapsamda Arıklı’nın da görevine son vererek “öcünü aldığını” ifade etti.

YENİDÜZEN’e konuşan Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise “lise mezunu bir itfaiye memurunun müdür olarak atanacağı” yönündeki iddialara ilişkin “Nereden çıkarttıklarını bilmiyorum. Yok öyle bir şey” dedi. Arıklı, Azerbaycan’a gideceğini, dönüşünde “yasanın belirlediği çerçeveye uygun” bir kişiyi müdür olarak atayacağını söyledi.

Buran’ın “Ercan konusunda ters düşmeleri sonucu görevden alındığı” yönündeki söylemlere ilişkinse Arıklı, “Aradan o kadar zaman geçti, şimdi mi aklıma geldi? Ya da bir müdürü görevden almak için bir bakan olarak fırsat mı kollamam gerek? Kuraklık konusunda yaptığı açıklamalar Tarım Bakanlığı nezdinde ciddi rahatsızlık yarattı, ben de görevden aldım” yanıtını verdi.

Meteoroloji Dairesi Müdürü görevinden alınan Raif İlker Buran:

“Ercan’ın açılmasına karşı çıkmıştım, Erhan Arıklı bu şekilde öcünü aldı”

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü görevinden alınmasının nedenlerine ilişkin YENİDÜZEN’e konuşan Raif İlker Buran, "yeni Ercan Havalimanı terminalinin tamamlanmadan açılmasına karşı çıktığı için ödüllendirildiğini" söyledi.

Yeni Ercan Havalimanı terminalinin tamamlanmadan açılacağı süreçte bu duruma karşı çıktığını söyleyen Buran, Ulaştırma Bakanı Arıklı ile o günden itibaren gerginlik yaşamaya başladığını söyledi.

Buran son olarak, yine Ercan için alınan ve uluslararası kurallara uygun olmadığı gerekçesiyle kullanımına karşı çıktığı cihazlar nedeniyle Bakan Arıklı ile tartıştığını ve görevden alındığını anlattı.

"Bakan benden bu şekilde öcünü aldı" diyen Buran, "Elinden geleni ardına koymasın. Benim bunca zaman nasıl çalıştığımı herkes biliyor" dedi.

Buran, 2014 yılından bu yana Meteoroloji Dairesi Müdürü olarak görev yapıyordu.

Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Mediha Orun Sarp

“Lise mezunu itfaiye memurunun müdür olarak atanması halinde hukuki süreç başlatacağız”

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Mediha Orun Sarp, Ercan Havalimanı yeni terminalinin hazır olmadığını en baştan beri söylediklerini, bunu hem Raif İlker Buran’ın ifade ettiğini, hem de odanın bu konuda açıklama yaptığını anımsattı.

“Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı bize bu süreçte cahil dedi, hiçbir şeyden anlamadığımızı öne sürdü. Pek çok münakaşa yaşandı. Günün sonunda havalimanı, tamamlanmamış şekilde açıldı” diyen Sarp, havalimanında meteorolojik açıdan var olan eksikliklerin, insan hayatını etkileyecek kadar ciddi tehlikeler barındırdığını anlattı:

“Meteorolojik açıdan değerlendirecek olursak, Ercan’da, Türkiye’den getirtilen mobil meteoroloji istasyonları kuruldu. Bu istasyonlar, savaş zamanlarında ya da ciddi yıkımın yaşandığı deprem durumlarında, mecbur kaldığınız zaman kullanılan istasyonlardır. Bu istasyonlarla kesinlikle sağlıklı ölçümler yapılmıyor, bu durum uçakların iniş ve kalkışlarıyla ilgili ciddi tehlikeler doğuruyor.”

“Personel ekipman yetersizliği nedeniyle pist başını göremiyor, sisli havalarda uçakların piste inememesi söz konusu olacak”

Yeni terminale meteoroloji kulesinin de yapılmadığını anımsatan Sarp, “Personel şu anda pist başını göremiyor. Bu engelleniyor. Şu an için yaz mevsimini yaşamayı sürdürüyoruz. Ama kışa geçtiğimizde, o mobil istasyonlar yetersiz kalacak ve özellikle sis konusunda uyarılar yapılamayacak. Uçakların inememesi veya pilotun inisiyatifiyle inmesi gibi durumlar söz konusu olacak” dedi.

Oda Başkan Sarp, “İddiamızı yineliyoruz, Ercan hala daha açılmaya müsait değil. İnsan hayatını tehlikeye atacak durumlar yaşanabilir” ifadelerini kullandı.

“Amaç, siyasi atama”

Raif İlker Buran’ın, görevi hakkıyla yerine getiren bir müdür olduğunu ve arkasında olduklarını, görevden alınmasına karşı olduklarını ifade eden Sarp, Buran’ın Ercan konusunda Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile tartıştığını ancak şimdiki konunun “siyasi atama amacı” nedeniyle yaşandığını söyledi.

Sarp, “Lise mezunu bir itfaiye çalışanı Meteoroloji Dairesi Müdürü olarak atamak istiyorlar. Söz konusu kişinin emekliliğine 1 yıl kalmış, müdürlükten emekli olmasını hedefliyorlar. İlk olarak bu yasal değil. Yasa açıkça belirtiyor; müdür olarak atanacak kişinin ilgili bölümden üniversite mezunu olması gerek. İkincisi de ‘meteoroloji’ bir bilim daldır. Önüne gelenin anlayabileceği bir konu değil. Geçen yıl daireye istihdam edilen insanları bile 1 yıldır eğitmeye devam ediyoruz” dedi.

Oda Başkanı Sarp, “Böyle bir atama yapılması durumunda her türlü hukuki sürece başvuracağız” uyarısında bulundu.

Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı:

“Yasa açık, şartlara haiz herkes müdür olabilir”

YENİDÜZEN’e konuşan Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise “lise mezunu bir itfaiye memurunun müdür olarak atanacağı” yönündeki iddialara ilişkin “Nereden çıkarttıklarını bilmiyorum. Yok öyle bir şey” dedi.

Arıklı, Azerbaycan’a gideceğini, dönüşünde “yasanın belirlediği çerçeveye uygun” bir kişiyi müdür olarak atayacağını söyledi, “Şartlara haiz herkes müdür olarak atanabilir. Döndükten sonra değerlendireceğiz. O zamana bakanlık müdürü vekalet edecek” dedi.

“Kuraklık konusunda yaptığı açıklamalar nedeniyle görevden aldım”

Buran’ın “Ercan konusunda ters düşmeleri sonucu görevden alındığı” yönündeki söylemlere ilişkinse Arıklı, “Aradan o kadar zaman geçti, şimdi mi aklıma geldi? Ya da bir müdürü görevden almak için bir bakan olarak fırsat mı kollamam gerek? Kuraklık konusunda yaptığı açıklamalar Tarım Bakanlığı nezdinde ciddi rahatsızlık yarattı, ben de görevden aldım” yanıtını verdi.

Arıklı, “Yaptığı açıklama, çiftçileri ‘nasılsa kuraklık olacak, bu yıl ekmeyelim’ davranışına itebilir. Ciddi zarar ortaya çıkabilir. Devleti ilgilendiren açıklamaların uluorta yapılması doğru değil. Böyle hassas konularda tahminlere dayanarak açıklama yapmak doğru değil” ifadelerini kullandı.