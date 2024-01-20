Bu işe alınma sürecine siz de dahilsiniz!

Murat OBENLER

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın yeni sezon oyunu "Grönholm Metodu" 19 Ocak gecesi Rauf Denktaş Üniversitesi Kültür Merkezi’nde (Eski Mısırlızade Sineması) prömiyerini yaparak seyirciyle buluştu.

Hakan Elmasoğlu’nun yönettiği, Katalan yazar Jordi Galceran’ın kaleme aldığı oyunda bir şirketin toplantı odasında iş görüşmesine gelen dört kişinin, tüm hünerlerini ortaya koyup işi kapmak için gizem dolu çeşitli sınavlardan geçtikleri süreç anlatılıyor.

Büyük kapitalizm tahtasında insan kalabilmek mümkün müdür?

Trajik ve komik unsurların bir arada sunulduğu oyun boyunca seyirci kendini profesyonellik ve fedakarlık, ticari başarı ve ahlaki/insani değerler, şirket çıkarları ile insanın karakterini ve yeteneklerini koruması arasında gidip gelen bir terazide hissediyor.

Sürekli ipuçlarını aramakla geçen ve gerçeğin gerçek olmayanla, iyinin iyi olmayanla, kişiliğin rol yapmakla iç içe geçtiği oyun seyirciyi tüm oyun boyunca içine çekerken sürprizlerle dolu finali ile de akılda kalmayı başarıyor.

Çağlar, Özdoğal, Şaşkara ve Bayraktaroğlu’ndan oluşan başarılı dörtlü oyunculuk

Oyunda Birce Birsel Çağlar, Diren Özdoğal, Ali Şaşkara, Nazım Bayraktaroğlu rol alırken yönetmen yardımcılığını Zehra Evliya Parıldak üstleniyor.

Çevirisi Beliz Çoşar’a, dramaturji Ayla Çağla Öztaşçı’ya, dekor ve kostüm tasarımı Fatma Bender’e, afiş tasarımı Barış Argus’a, ışık tasarımı ekip çalışmasına, besteleri Fatih Çiçekli’ye ait olan, kostüm uygulamada Gülsen Dünki, dekor uygulamada Mehmet Isırgan, sahne teknisyeni Yalçın Arıcı, ışık uygulamada Mustafa Kıral, efekt uygulamada Fatih Çiçekli, sahne amiri Ulaş Öğüç, Basın-Sosyal medya Pınar İnandım ve turne amiri görevinde Mehmet Samer’in bulunduğu tek perdelik oyunun prömiyerine sanatseverler yoğun ilgi gösterirken oyun ekibi dakikalarca alkış aldı.

Oyun her cuma saat 20.00’da Rauf Denktaş Üniversitesi Kültür Merkezi’nde sahnelenecektir. Oyun yaş sınırı +16 olup, biletler oyun günü kapıdan temin edilebilir. Detaylı bilgi ve erken rezervasyon için 0392 228 71 91 numaralı telefona ulaşabilirsiniz.