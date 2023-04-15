“Bu iş hayatımın bir parçası… Bana terapi oldu”

Batuhan BORAKAN

Özgül Kızılbora, Lefkoşa’nın tarihi mekânlarından biri olan Büyük Han’da 2002 yılından beridir ‘dağarcık, koza, deniz kabuklarından kolye-tablo’ gibi Kıbrıs’a özgü el işleri üretiyor…

Aslen Erenköylü olduğunu söyleyen Kızılbora, “Büyük Han’da dükkan açmadan önce eşimle beraber bu işi yaparak evimizi süslüyorduk, ondan sonra dükkan açmaya karar verdik” şeklinde konuştu.

İki kez kanser hastalığı atlattığını söyleyen Kızılbora “Bu iş bana terapi oldu” dedi.

Kızılbora, eşinin kısa bir süre önce COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini dile getirerek, “Eşim de kanser hastasıydı ve bu işi daha çok ilerletmemize sebep oldu, çünkü insan boşluğa düşünce hep kötü şeyler düşünür, el işi bizi meşgul ettiği için kötü şeyler düşünmemizi hep engelledi, hep pozitif düşündük” diye konuştu.

“Bu iş hayatımın bir parçası, işimi severek yapıyorum” diyen Kızılbora, bazı eserlerini satmaya kıyamadığını dile getiriyor.