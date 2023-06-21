Bu gezegenleri çok seveceksiniz…

Murat OBENLER

Fotoğraf sanatçısı Uygar Erdim’in deneysel fotoğraflarından oluşan “Gezegen Ziyaretleri” adlı sergisi 20 Haziran Salı günü saat 19:00’da Lefkoşa Surlariçi’ndeki Rüstem Kitabevi’nde açıldı.

Dünya denilen gezegeni ziyaret eden IGU adlı uzak bir galaksiden gelen bir varlık tarafından 360 derece tekniğiyle çekilen fotoğraflardan oluşan sergi 20 Temmuz tarihine kadar Pazar ve bayram günleri hariç 09.30-18.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Düz bir zeminde izlenebilmesi için ‘Minnak gezegen’ (Tiny Planet) ve ‘Tavşan Deliği’ (Rabbit Hole) denilen görsel efekt tekniği uygulanan fotoğraflar 360 derece çekim tekniğiyle yaratılmıştır.

Sanatçı bu tekniklerle değişim ve deneyimi sanatseverlere bir arada sunarken herkesi yeni bir oyun alanına, yeni açıları fark etmeye ve yeni keşiflere çağırıyor. Serginin geliri Altın Patiler Derneği’ne bağışlanacak.