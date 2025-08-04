“Bu emek düşmanı kararname derhal geri çekilmelidir”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, Meclis’ten Kararname çıkarılarak asgari ücretin yabancılar için %60’a düşürülmesinin “acımasızlık, utanmazlık, adaletsizlik” olduğunu belirtti, “Irkçı, faşizan, emek düşmanı kararname derhal geri çekilmelidir” dedi.

Sendika adına yazılı bir açıklama yapan Gökçebel, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin sermayeden yana bir tavır sergilediğine vurgu yaptı, “Din, Dil, Irk bakılmaksızın hak da, ücret de eşit olmalıdır” dedi.

“Her konuda açıklama yapanlar bu konuda rahatsız olmamıştır. Her konuda nasıl davranacağımızı, günahın, sevabın ne olduğunu izah etmeye çalışan siyasal İslam temsilcileri bu konuda sus-pus olmuştur” diyen Gökçebel, “Haktan, adaletten yoksun kul hakkını yiyenler, toplumumuzda namus bekçiliği yaparlar, dini inançlarımızı, yaşam tarzımızı sorgularlar ama emek hırsızlığına göz yumarlar. Konu sömürü, haksızlık, adaletsizlik olunca köprübaşını tutanlar uzlaşmışlar, rejime destek vermeye devam etmektedirler” ifadelerine yer verdi.

Gökçebel, bir takım sorular da yönelterek, “Derhal bu kara-kararname geri çekilmelidir. Emek tekdir! akıtılan ter aynıdır. Sermayenin krizleri sürekli emekçilere ödetilmekten vazgeçilmelidir” diye de ekledi.