“Bu, eğitim reformu değil, eğitim sistemine ideolojik bir müdahaledir”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) çocuklara yönelik yapılan başörtüsü kararına ilişkin tüzük değişikliğini Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı. Başvuru öncesinde basın açıklaması yapan iki sendika, Kıbrıs Türk toplumunun gerici, eleştirel düşünceden uzak bir toplum yaratılmaya çalışıldığı belirtildi. KTOEÖS Genel Başkanı Selma Eylem konuşmasında, Bekirpaşa Lisesi’nde bugün de sınav olmadığına vurgu yaparak, mücadeleye devam edeceklerini söyledi. KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş de, “Bu tüzük değişikliğini ortaya atarak toplumu ikiye bölmeye çalışıyorlar. Böylelikle oylarını yükseltmek istiyorlar” diyerek eleştirilerde bulundu.

Avukat Öncel Polili de kısa bir açıklama yaparak, yapılan tüzük değişikliğinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve bu yüzden başvuru yaptıklarını belirtti.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş:

“Bu, eğitim sistemine ideolojik bir müdahaledir”

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, söz konusu tüzük değişikliğinin Anayasa’ya açıkça aykırı olduğunu söyleyerek, “Bu Anayasayı biz yazmadık. Belli ki Erkan bey Anayasayı okumadı” dedi. Konuşmasında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’ya eleştirilerde bulunan Maviş, hükümetin küçük ortaklarından YDP’nin olası bir erken seçimde barajı aşamayacağını belirterek TC elçiliği ile işbirliği içerisinde siyasi bir proje yürüttüğü iddiasını ortaya attı. “İki de bir ‘Hükümetten çekilirim’ söylemleriyle bu tüzük değişikliğini ortaya atarak toplumu ikiye bölmeye çalışıyor” diyen Maviş, “Arıklı dini duyguları istimar ederek oy almaya çalışıyor” diye konuştu.

YDP’nin yarın Bekirpaşa Lisesi’ne gideceğini açıklaması üzerine “Biz de orada olacağız” diyen Maviş, “Bu bir eğitim reformu değildir. Bu eğitim sistemine ideolojik bir müdahaledir. Dışarıdan gelen müdahalelere direneceğiz. Kıbrıs laiktir, laik kalacak. Biz bu toplumun öğretmenleriyiz. Biz çocuklarımızın laik, eşit ve bilime yakın yetiştirmek istiyoruz” açıklamasını yaptı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem:

“Gerici, eleştirel düşünceden uzak bir toplum yaratmaya çalışıyorlar”

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem de bunun bir sürecin parçası olduğuna vurgu yaparak, “Bu sürece Türkiye’de neler yaşandığına hep birlikte tanıklık ettik. Eğitimle gerici, eleştirel düşünceden uzak bir toplum yaratmaya çalışıyorlar. Bekirpaşa Lisesi’nde bugün yine sınav olmadı. Bu tüzük değişikliği ortadan kalkana kadar mücadelemiz devam edecektir. Kıbrıs laik bir ülkedir” şeklinde konuştu.