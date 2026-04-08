“Bu düzenleme halkın alım gücüne ve demokrasiye darbedir, geri çekilmeli”

CTP Milletvekili Fikri Toros, Meclis’te görüşülen hayat pahalılığı ödeneğini dondurmaya yönelik yasa tasarılarına tepki gösterdi. Toros, söz konusu düzenlemenin yalnızca mali bir adım olmadığını, halkın alım gücüne, emeğine ve yaşam standartlarına doğrudan müdahale anlamı taşıdığını ifade etti.

Toros, yasa tasarıları henüz Meclis’te görüşülürken aynı düzenlemenin Yasa Gücünde Kararname ile yürürlüğe konulmasını hatırlatarak, bunun Meclis iradesinin yok sayılması olduğunu söyledi. “Bu Meclis’i yok saymaktır, halkın iradesini gasp etmektir” diyen Toros, bu yöntemin demokratik teamüllere ağır darbe vurduğunu vurguladı.

Hayat pahalılığı ödeneğinin, yüksek enflasyon karşısında çalışanların alım gücünü koruyan temel mekanizmalardan biri olduğunu belirten Toros, bu ödeneğin dondurulmasının memur, emekli ve dar gelirli kesimleri doğrudan yoksullaştıracağını kaydetti. Bu adımın iç tüketimi daraltacağını ve ekonomik dengeleri olumsuz etkileyeceğini ifade etti.

Toros ayrıca düzenlemenin iş barışını da tehdit ettiğini belirterek, çalışanların güvencelerinin zayıflatılmasının güveni sarsacağını, motivasyonu düşüreceğini ve toplumsal gerilimi artıracağını söyledi.

Bölgesel gelişmelere de değinen Toros, İran kaynaklı savaşın enerji fiyatları ve ekonomik dengeler üzerindeki etkilerine işaret ederek, böyle bir dönemde devletin halkı koruyucu adımlar atması gerektiğini, ancak hükümetin krizin faturasını çalışanlara yüklediğini vurguladı.

Yasa tasarılarının geri çekilmesi gerektiğini vurgulayan Toros, tüm paydaşlarla diyalog kurulması ve demokratik sürecin işletilmesi çağrısı yaptı. “Bu sadece bir ödenek değil, toplumsal huzur ve demokrasi meselesidir” diyen Toros, aksi halde alınan kararların uzun vadede daha derin ekonomik ve sosyal sorunlara yol açacağını belirtti.