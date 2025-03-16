"Bu borç yükünün nasıl oluştuğu şeffaf bir şekilde açıklanmalı, sorumlular hesap vermelidir"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne İlçesi, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi'ne bağlı Al-Bel Yatırım şirketinin, Sosyal Sigortalar Dairesi’ne ciddi miktarda borçlandığını açıkladı.

CTP Girne İlçesi'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, söz konusu şirketin toplam sosyal sigorta prim borcunun 2 milyon 406 bin TL'ye ulaştığı vurgulandı.

Açıklama şöyle:

Lapta-Alsancak-Çamlıbel (LAÇ) Belediyesi’ne bağlı bir şirket olan Al-Bel Yatırım Ltd., kötü mali yönetim nedeniyle Sosyal Sigortalar Dairesi’ne ciddi miktarda borçlanmış durumdadır. Şirketin toplam sosyal sigorta prim borcu 2.406.830,25 TL’ye ulaşırken, bu borcun ödenmemesi nedeniyle an itibariyle 140.187,19 TL gecikme zammı işlemiş bulunmaktadır. Dahası, ilgili borç daha önce yapılandırılmış olmasına rağmen, ilgili yapılandırma sonrasında dahi borcun ödenmediği görülmekte, halkın sırtına yüklenen bedel giderek artmaya devam etmektedir.

Ayrıca, an itibariyle Al-Bel Yatırım Ltd.’de çalışan bazı personelin sosyal sigorta primleri tam yatırılırken, bazı çalışanların primlerinin ise eksik yatırılmakta olduğu tarafımızca tespit edilmiştir. Çalışanlar arasında yaratılan bu eşitsizlik kabul edilemez ve derhal düzeltilmelidir. Ayrımsız tüm çalışanların hakları belediye iştiraki tarafından ihlal edilmemeli, maaşlarından kesilen primler eksiksiz yatırılmalıdır.

Öte yandan Girne İlçesi dahilinde Cumhuriyetçi Türk Partili Belediye Başkanları tarafından yönetilen diğer üç belediye olan; Girne, Çatalköy-Esentepe ve Dikmen belediyelerinin iştiraki konumunda hizmet vermeye devam eden şirketlerin Sosyal Sigortalar Dairesi’ne herhangi bir borcu bulunmadığını ve çalışanlarının primlerinin düzenli olarak, bir tamam yatırılmakta olduğunu kamuoyunun bilgisine sunmak istiyoruz. Yalnızca bu durum bile mali disiplinsizlik ve kötü yönetimin kaçınılmaz olmadığını, doğru bir finansal anlayışla belediye iştiraklerinin hizmet verirken, diğer yandan sorumluluklarını da yerine getirebileceğini göstermektedir.

Lapta-Alsancak-Çamlıbel halkı, kötü mali yönetimin faturasını ödemek zorunda değildir! Kamusal hizmet vermekle yükümlü bir tüzel kişiliğin, kendi iştiraki olan bir şirkette çalışan emekçilerin en temel haklarını ihlal etmesi, asla hoş görülebilecek bir şey değildir. Al-Bel Yatırım Ltd.’nin içinde bulunduğu mali kriz ve sorumsuz yönetim anlayışının olumsuz sonuçları, ne halkın, ne de orada çalışan emekçilerin sırtına yüklenemez. Bu borç yükünün nasıl oluştuğu şeffaf bir şekilde kamuoyuna açıklanmalı, sorumlular hesap vermeli ve bir an önce etkin bir mali yönetim anlayışı benimsenmelidir.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne İlçesi olarak, halkın kaynaklarının etkin, adil ve şeffaf bir şekilde yönetilmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğimizi ve halkın çıkarlarını korumak için gerekli tüm adımları atacağımızı kamuoyuna duyururuz."