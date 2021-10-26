“Bu ayıp Tatar’ın”

YENİDÜZEN SPOR SERVİSİ

Futbolda Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) liglerinin 2019-20 sezonundan ödenmeyen hakem ücretlerinden dolayı ne zaman başlayacağı belirsizliğini korurken Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu bugün BTM kulüpleri ile bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapacak. Paranı ödenmemesi halinde BTM kulüpleri ile birlikte Cumhurbaşkanlığına siyah çelenk dahi bırakılması gündemde…

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakanlığı döneminde 26 Ekim 2019 – 8 Mart 2020 tarihleri arasında oynanan BTM 1. Lig maçlarının hakem ücretlerinin ödenmesine yönelik protokolü 28 Şubat 2020 tarihinde KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ile imzalamasına rağmen o tarihten bu yana protokole aykırı davranılarak herhangi bir ödeme yapılmadı.

Yaklaşık iki yıla yakın bir süredir ödenmeyen ücretlerle ilgili YENİDÜZEN’e konuşan KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, “Eski Başbakan, yeni Cumhurbaşkanının boynundadır bu para. Bu paranın ödenmesi için imzayı atan da odur. Ödedik diyen de odur. Bugüne kadar ödenmemesinin sebebi de odur. Çünkü hiç ilgilenmedi” açıklamasını yaptı.

Sertoğlu: Üzücü olan Sayın Cumhurbaşkanının bu parayı ödedik demesiydi

28 Şubat 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Başbakanlığı döneminde imzalanan ve iki yıla yakın bir süredir ödenmeyen BTM hakem ücretleri ile ilgili konuşan KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, “Esas üzücü olan, Sayın Cumhurbaşkanı’nın beni de töhmet altında bırakan, sonrasında da rahatsız eden, biz bu parayı çeki çıkarıp ödedik demesiydi” dedi. Cumhurbaşkanlığı seçimi arifesinde KTFF’yi ziyaretinde Ersin Tatar’ın bu paranın ödendiğini söylediğini hatırlatan Sertoğlu, “Tabi o günlerde Cumhurbaşkanlığı seçimi arifesi olduğu için herhalde çek çıkmadı, çıkacak dedik, bekledik. Bugün oldu halen bekliyoruz ve halen bu para daha ödenmedi” şeklinde konuştu.

“Cumhurbaşkanının boynundadır bu para”

“Bu paranın ödenmemiş olmasından dolayı 70 tane köy kulübü bugün ne olacağı belli olmayan bir kaosta” diyen Sertoğlu, “Binlerce sporcu, antrenör ve yöneticiyi ilgilendiren, bence halledilmesi çok basit bir problemi bugünlere kadar getirdiler, halledemediler. İş içinden çıkılamaz bir duruma geldi” ifadelerini kullandı.

Bu konunun çok üzücü bir konu olduğunu çünkü bu köylerin bizim köylerimiz, bu çocukların da bizim çocuklarımız olduğunu söyleyen Sertoğlu, “Memleketi idare eden dostlarımız, eski Başbakan, yeni Cumhurbaşkanının boynundadır bu para. Bu paranın ödenmesi için imzayı atan da odur. Ödedik diyen de odur. Bugüne kadar ödenmemesinin sebebi de odur. Çünkü hiç ilgilenmedi. Bu paranın ödenmesi için Sayın Cumhurbaşkanının bir şey yapması lazım. Ben ne şimdiki hükümete suç bulurum, ne de şimdiki sporla ilgili arkadaşlara suç bulurum. Biz zaten sporla ilgili arkadaşlara gittiğimizde hemen bir şekilde ödeyelim dediler ama kaynak bulamadılar. Ama bu kaynağın bir şekilde bulunması ve ödenmesi lazım” açıklamasını yaptı.

“Cumhurbaşkanının Türkiye gezisinde harcadığı para, iddia ederim bu paradan fazladır”

“Hakemler maçlara çıkmayacağız dediler, bu kabul edilebilir bir durum değildir. Hakemler de kendilerine göre haklıdırlar, çünkü çocuklar bir buçuk senedir kendi ceplerinden benzin parası harcadı, bu parayı alamadı. Ben onlara ne diyebilirim?” diyerek sözlerini sürdüren Sertoğlu, “En son geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanının Türkiye gezisinde harcadığı para, ben size iddia ederim ki bu ödenmeyen BTM parasından çok daha fazladır. Bozcaada, Gökçeada, Yassıada, Hatay, İskenderun gezeceğine getirip bu parayı ödeseydi, bu 70 tane köyün de gönlü olurdu, bu problem de ortadan kalkardı. Ama maalesef öyle bir yola gitmediler. Yola gitmemeyi bırakın, ilgilenmediler de” şeklinde konuştu.

“Bende de suç var. Seçim öncesi ödenmediğini söylemem lazımdı”

“Ben en az 10 kez uyardım, 10 kez istekte bulundum danışmanından. Sertaç Bozatlı’yı bu konuda en az 7 kere aradım” diyen Sertoğlu, kendisinde de suç olduğunu, Cumhurbaşkanlığı seçimi arifesinde Ersin Tatar’ın KTFF ziyaretinde bu paranın ödendiğini söylediği zaman kendisinin ödenmediğini söylemesi gerektiğini ifade etti. Sertoğlu “BTM kulüpleri ile yapacağımız toplantıda herkese çıkıp söyleyeceğimi söyleyeceğim. Bende de suç vardır bu işte. Bendeki suç; ben bu paranın o günlerde ödenmediğini söylemem lazımdı. Ama söylemedik, hata yaptık” dedi.

“Sıkıntıyı çözecek olan yaratanlardır. Yaratan da Cumhurbaşkanıdır”

Sıkıntının mutlak surette çözülmesi gerektiğini vurgulayan KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, “Bunu çözecek olan da sıkıntıyı yaratanlardır. Bu sıkıntıyı yaratan da Sayın Cumhurbaşkanıdır. Bu konuyu çözmesi lazım. Eğer bu konuyu çözmezse yarın ben köylerden 20-30 kişi getirmelerini isteyeceğim. Gerekirse gidip Cumhurbaşkanlığı önüne siyah çelenk bırakacağız. Eğer bu iş çözülmezse bunu da yapacağız. Söz vermesi başka bir şeye benzemez. Söz verdin, yapacaksın. Yapmayacaksan da söz vermeyeceksin” açıklamasını yaptı.

“Cumhurbaşkanı Kıbrıs’tan fazla Türkiye’de. Sanki oranın Cumhurbaşkanı”

“Bu köyleri gezip gezip herkesten oy istersiniz. Ama iş söz verip de yapmaya gelince hepiniz kaçarsınız. Bu insanlara yazık, günah değil mi?” sorusunu soran Sertoğlu, “Herkes sezonunu açtı ve şu anda hazırlık yapıyor. Tarihte ilk defa biz KTFF yönetimi olarak BTM’ye sponsor bulduk. Ona da sevinemedik. BTM’nin KTFF’de yapacağı bütün evrak, tescil işlerindeki paraları bu sponsor ödeyecekti. BTM kulüplerinin cebinden bir kuruş para çıkmayacaktı. Ne yazıktır ki eski problem geldi önümüzde takıldı. Bu oynanacak olan sezonun ne olacağı belli değil. Ortada hükümet yok. Ortada bir Cumhurbaşkanı yok. Cumhurbaşkanı Kıbrıs’tan daha fazla Türkiye’de. Sanki de Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanıdır. Bu memlekette bir sürü sorun var, gel bu sorunlarla ilgilen” ifadelerini kullandı.

Protokol 28 Şubat 2020’de imzalanmıştı

KTFF ile Başbakanlık, Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Ligleri’nde mücadele eden kulüplerin maç ücretleri ile ilgili protokolü 28 Şubat 2020 tarihinde Başbakanlık’ta düzenlenen törenle imzalamış, protokole dönemin Başbakanı Ersin Tatar ve KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu imza koymuştu.

Ersin Tatar imza töreninde yaptığı konuşmada kimsenin BTM’de mücadele eden takımları BTM deyip de hafife alamayacağını belirtmiş, “Günü geldiğinde BTM’deki takımların maçlarının en üst ligdeki maçlardan bile kalabalık olduğunu biliyoruz. Köylerde futbol çok daha kalabalık kitle önünde oynanır. Çünkü köylüler köylerine olan bağlılığını orada gösterir. Bu katkılar gençlik içindir, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve karakterli birer birey olmaları içindir” ifadelerini kullanmıştı.

Lisans krizi yaşanmıştı

BTM 1. Lig maç ücretleri için imzalanan protokolün üzerinden aylar geçmesine ve ödeme yapılamaması sonrasında 2020 yılının Temmuz ayında Kıbrıs Türk Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği, ödeme yapılmaması halinde BTM 2. Lig’de yer alacak takımların lisanslarının verilmeyeceğini duyurmuştu.

Yaşanan bu gelişme sonrasında Bakanlar Kurulu kararı ile Başbakanlığa bağlı Spor Dairesi Müdürlüğü 2020 bütçesinden BTM 1. Lig maçlarında görev yapan hakemlerin ücretlerinin ödenebilmesi için 335 bin TL’lik katkının Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na yapılması kararlaştırılarak kriz önlenmişti.

KTFHGD: Maçlara çıkmayacağız

Bu gelişmelerin ardından bir yıl sonra 1 Eylül 2021 tarihli açıklamada Kıbrıs Türk Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği alacakların ödenmemesi sonrasında tüm iyi niyetli girişimlere rağmen bu paranın ödenmemesini üzüntü ile karşıladıklarını duyurmuş, BTM liglerinde görev almayacaklarını ifade etmişti.

Ertop: Tepki koymaktan çekinmeyeceğiz

28 Eylül tarihinde ise BTM kulüpleri temsilcisi Metin Ertop yazılı bir açıklama yaparak son oynanan sezon öncesinde maç ücretlerinin ödenmesi konusunda hükümet yetkilileri ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile protokol imzalandığını hatırlatmış, söz konusu ücretlerin paralarının ödenmediğini ve gelinen aşamada takımların ciddi sıkıntılar yaşadığını ifade etmişti. Ertop açıklamasında “Bu böyle bilinmelidir ki BTM kulüplerine zarar verecek herhangi bir kararda büyük tepkiler koymaktan çekinmeyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

BTM kulüpleri ve Sertoğlu bugün toplanıyor

Yaklaşık iki yıla yakın bir süredir ödenmeyen BTM hakem ücretleri ve yeni sezonun buna bağlı olarak başlayıp başlamayacağı belirsizliğini korurken, BTM kulüpleri ile KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu bugün bir değerlendirme toplantısı yapacak. KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda yer alacak toplantı saat 15.00’te başlayacak.