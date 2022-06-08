“Bu adiliği yapan kimse derhal ortaya çıksın”

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, Girne Mete Adanır Stadı’nda 8-13 Haziran tarihlerinde yapılacak konser etkinliğine tepki gösterdi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, 8-13 Haziran tarihleri arasında Girne Mete Adanır Stadı’nda düzenlenecek olan konserler ile ilgili açıklama yaptı. Federasyona elektriğin ödenemeyeceği için gece maçı vermeyin dedikleri statta altı gün arka arkaya konser yapılması için birilerine peşkeş çekildiğini ileri süren Sertoğlu, iki asgari ücret karşılığında stadın organizasyona verildiğini duyduklarını aktardı.

“Birbirinden ünlü 6 sanatçı ve organizatörleri gelip milyonlarca lira para kazanacak ve devlet hiçbir şey kazanmayacak. Sadece 2,5 – 3 milyonluk kazık devlete kalacak. Sadece devlete değil, ülke gençliğine ve spora da kazık atılıyor” açıklamasını yapan Sertoğlu, konunun takipçisi olacaklarını vurgularken “Bu gençliğe, bu kulüplere, futbolumuza ve bize bu adiliği yapan kimse derhal ortaya çıktın” ifadelerini kullandı.

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