Serap ŞAHİN

Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaza dönen, 35’i Kıbrıslı Türk sporcu ve öğretmenlerden oluşan kafilenin yanı sıra toplam 72 kişiye mezar olan İsias Otel’in sorumlularına karşı açılan dava, yarın görüşülmeye başlıyor…

Adıyaman’da başlayacak dava sürecini takip eden YENİDÜZEN, Şampiyon Meleklerin aileleri ve onlara destek için yanlarında bulunan heyetteki isimlerle görüştü, beklentilerini dinledi…

Şampiyon Meleklerden Asya’nın babası Mehmet Tülek, “Bizim için çok zor bir süreç. Anlatması çok zor. Ben kızımı en son gördüğüm yerin önünden geçtim. Her süreci ayrı bir yıkım” ifadelerini kullandı.

Tülek, “Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Bunun için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu acıların elbet bedeli ödenecek” dedi.

Adalet yolculuğu başladı