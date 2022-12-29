BTHK’da düzenlenen törenle Telsim’e 4 G/ 5G yetkilendirme belgesi verildi

Bilgi Teknolojileri Haberleşme Kurumu (BTHK) Telsim’e 4 G/ 5G için yetkilendirme belgesi verdi.

Bilgi Teknolojileri Haberleşme Kurumu’nda düzenlenen törende konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, 4 G’nin kalıcı bir nokta olmayacağını, 6 ay içinde 5 G’ye geçmek zorunda olduklarını kaydederek, “Çağ ‘5 G’ diyor. Çin 6 G’yi deniyor. Biz hala Afrika’nın birkaç ülkesiyle birlikte 3 G’yi kullanmaya devam edemezdik” dedi.

Ulaştırma Bakanlığı olarak kararlı bir tavır sergilediklerini söyleyen Arıklı,” Bize dışardan yapılan baskılara, tehditlere pabuç bırakmamalıydık. Bu ihaleyi gerçekleştirmek zorundaydık, bunu başardık” dedi.

2023’ün projeleri arasında “evden eve fiber optik” teknolojisi olduğunu kaydeden Arıklı, Gönyeli’yi pilot bölge olarak belirlediklerini, bu teknolojiyi ilk önce burada sonra da diğer bölgelerde uygulayacaklarını belirtti.

Törende Bilgi Teknolojileri Haberleşme Kurumu Başkanı Kadri Bürüncük, Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, Maliye Bakanı Alişan Şan da konuşma yaptı.