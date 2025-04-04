“BTHK, siber saldırıyla çökertildi mi?”

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’na (BTHK) yönelik 27 Mart’ta bir siber saldırı gerçekleştiği öne sürülüyor.

Saldırının ardından kuruma ait web sitesine erişim sağlanamazken, yurttaşların kişisel verilerinin ele geçirilmiş olabileceği düşünülüyor.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Erkut Şahali, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, bu siber saldırının ciddi güvenlik zaafiyetlerini ortaya çıkardığını söyledi.

Şahali, operatörlerin sistemlerini BTHK’ya kapattığını, numara taşıma işlemlerinin yapılamadığını, yasal olarak saklanması gereken görüşme kayıtlarının kaybolduğunu ifade etti. Ayrıca yurtdışından getirilen telefonların kayıt işlemlerinin gerçekleşmediğini ve bu durumun piyasaya kayıt dışı telefon girişini artırabileceğini ifade etti.

Milletvekili Şahali, BTHK yöneticileri ve çalışanlarının e-posta hesaplarının ele geçirilmesi nedeniyle kurumsal yazışmalarının da sızma ihtimaline dikkat çekti. Bu gelişmelerin, vatandaşların kişisel iletişim verilerinin güvende olup olmadığı konusunda soru işaretleri yarattığını belirtti.

BTHK tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

CTP Milletvekili Erkut Şahali, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

BTHK SİBER SALDIRIYLA ÇÖKERTİLDİ(Mİ?)!!!

Bilgi teknolojileri ve Haberleşme Kurumu 27 Mart'ta siber saldrıya uğradı(mı?)!

Kurumun web sitesine bu yüzden(mi) ulaşılamıyor!

KKTC genelinde tüm iletişim kayıtları yok edildi(mi)!

KKTCELL ve VODAFONE Telsim sistemlerini bu siber saldırı nedeniyle BTHK'ya kapattı(mı)?

Operatörler arası numara taşıma işlemleri bu saldırı nedeniyle yapılamıyor(mu)!

Yasal olarak saklanması gereken görüşme kayıtları yok oldu(mu)!

Yurtdışından getirilen telefonların kayıt işlemleri bu yüzden(mi) yapılamıyor!

Piyasaya kayıt dışı telefon akmaya başladı(mı)!

BTHK yönetici ve çalışanlarının e-mail hesapları da çalınmış olduğu için tüm yazışmaları ortaya saçılmış durumda(mı)!

Gizli kalması gereken kişisel iletişim kayıtlarımız şimdi birilerinin elinde(mi)!

Bunların hiç biri soru değildir!

Bu memleketin hiçbir kurumu güvende değildir çünkü başlarında ulusal güvenlik sorunu olan bir yapı var ve kendini bize "hükümet" diye yutturmaya çalışıyor...