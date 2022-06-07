Brucella tazminatları ödeniyor

Genel Tarım Sigortası Fonu, Brucella hastalığı kaynaklı Mart ve Nisan’da meydana gelen zarar için 24 üreticiye tazminat ödendi.

Fondan yapılan yazılı açıklamada, Mart ve Nisan’a ait Brucella hastalığı kaynaklı zararı olan 24 üreticiye 40 adet büyük baş ve 321 adet küçük baş için toplam 481 bin TL tazminat ödenmeye başlandığı belirtildi.

Banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatlarının söz konusu hesaplara yatırıldığı, hesap numarası vermeyen üreticilerin ise tazminat çeklerini Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabileceği ifade edildi.