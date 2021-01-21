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BRTK Yönetim Kurulu'na Özer Kanlı ve Salih Can Doratlı atandı

BRTK Yönetim Kurulu'na Özer Kanlı ve Salih Can Doratlı atandı

Bakanlar Kurulu, BRTK yönetim kurulu üyeliğinde görev süresi 1 Ekim 2020’de dolan Özer Kanlı’yı yeniden atarken, Hasan Özyiğit’ten boşalan üyeliğe ise Salih Can Doratlı’nın atanmasına karar verdi.

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Bakanlar Kurulu, BRTK yönetim kurulu üyeliğinde görev süresi 1 Ekim 2020’de dolan Özer Kanlı’yı yeniden atarken, Hasan Özyiğit’ten boşalan üyeliğe ise Salih Can Doratlı’nın atanmasına karar verdi. Karar, Resmi Gazete'de yayınlandı.

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