BRTK Yönetim Kurulu'na Özer Kanlı ve Salih Can Doratlı atandı
Bakanlar Kurulu, BRTK yönetim kurulu üyeliğinde görev süresi 1 Ekim 2020’de dolan Özer Kanlı’yı yeniden atarken, Hasan Özyiğit’ten boşalan üyeliğe ise Salih Can Doratlı’nın atanmasına karar verdi.
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Bakanlar Kurulu, BRTK yönetim kurulu üyeliğinde görev süresi 1 Ekim 2020’de dolan Özer Kanlı’yı yeniden atarken, Hasan Özyiğit’ten boşalan üyeliğe ise Salih Can Doratlı’nın atanmasına karar verdi. Karar, Resmi Gazete'de yayınlandı.
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Etiketler : brtk, özer kanlı, Salih Can Doratlı