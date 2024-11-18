BRTK Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Tokel oldu

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Yönetim Kurulu Başkanlığına Özdemir Tokel getirildi.

BRTK’dan yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulunun bugünkü toplantısında Yönetim Kurulu Başkanlığı için seçim yapıldı. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu başkanlığına oy birliğiyle Özdemir Tokel seçildi. Siyasal iletişim uzmanı olan Özdemir Tokel bir süredir yönetim kurulunda görev yapıyordu.

BRTK Yönetim Kurulu’nda, BRTK Müdürü Meryem Özkurt, Bakanlar Kurulu'nun atadığı Özdemir Tokel ve Nezhan Kayasal Ertemel, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Temsilcisi Albay Adem Özgür Çetin, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni temsilcisi Prof. Dr. Ali Öztüren, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği temsilcisi Veli Kocaismail ve Bay-Sen temsilcisi Eray Göksoylu yer alıyor.