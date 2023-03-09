BRTK radyo frekanslarının güncellenmesi ve güçlendirilmesine ilişkin protokol Meclis’in bilgisine sunulacak

Bakanlar Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında BRTK Radyo Frekanslarının Güncellenmesi ve Güçlendirilmesi Projesinin Gerçekleştirilmesine İlişkin Protokol’ü onaylayarak, Meclis’in bilgisine sunulmasına karar verdi.

Karar, dünkü Resmi Gazetede yayımlandı.

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı arasında, 15 Kasım 2022'de imzalanan Protokol, Lefkoşa Transmisyon Merkezi ve Sinandağı (Kantara) FM verici istasyonlarında gerekli çalışmaların yürütülmesini amaçlıyor.

Buna göre, Lefkoşa Transmisyon Merkezindeki FM verici istasyonunda bulunan 3 adet FM radyo verici, 1 adet combiner (birleştirici), 30 kw'lık anten sistemi ve tamamlayıcı diğer ekipmanlar ile Sinandağı (Kantara) FM radyo verici istasyonunda bulunan 5 adet FM radyo verici cihazı, 1 adet combiner (birleştirici) ve tamamlayıcı diğer ekipmanlar yenilenecek.

Projenin finansmanı ise 14 Nisan 2022 tarihinde imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalana “2022 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması" kapsamında karşılanacak.