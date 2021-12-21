BRTK 58 yaşında

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun (BRTK) kuruluş yıldönümü nedeniyle BRTK Müdürü Meryem Özkurt çeşitli ziyaretler yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri tarafından kabul edilen Özkurt, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay ve Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı ile de bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Tatar, BRTK Müdürü Meryem Özkurt’u kabulünde BRT’ye yaptığı ziyarete değinerek, özellikle Haber Merkezi ve Kantara ile Selvili Tepe’de çalışan teknik personelin katkılarının önemine işaret etti.

Özkurt: “Hizmette öncü, doğru bilgi, geniş hizmet ağı…”

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt da ziyaretlerinde yaptığı konuşmalarda, 25 Aralık 1963’de bir avuç kahraman tarafından kurulan Bayrak Radyosu’nun bugün 3 televizyon kanalı, 6 radyosu, sosyal medyası ve web sitesi ile yayın hayatına devam ettiğini söyledi.

BRT’nin ülkedeki yayın kuruluşlarına hizmet ve öncülük ettiğini kaydeden Özkurt, Pandemi döneminde doğru haberin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını; bu dönemde KKTC halkının doğru bilgiyi BRT’den öğrendiğini belirtti.

Kamu yayıncısı olarak BRT’nin faaliyetlerine işaret eden Özkurt, yüzyüze eğitimin olmadığı dönemde Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile işbirliği içerisinde BRT 2’nin eğitim kanalına çevirildiğini ve eğitime hizmet edildiğini anımsattı.

BRTK Müdürü Özkurt ziyaretlerinde yetkilileri 24 Aralık’da düzenlenecek kuruluş yıldönümü resepsiyonuna da davet etti.

(BRT-TAK)