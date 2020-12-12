BRT'de 'Vekâlet' ödemelerine Sayıştay’tan olumsuz yanıt

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nda 8 personelin "yönetici" kadrolarına “vekâleten” atandıktan sonraki maaş artışları Sayıştay tarafından uygun bulunmadı.

Kurumdaki vekaletleri Yönetim Kurulu’nun verdiğini ifade eden BRTK Müdürü Meryem Özkurt, Sayıştaylığın kararını “Vekaletlerde bir sorun yoktur, sorun vekalet ödemelerinde oldu, bu ek ücretler de geri alınacaktır” diye konuştu.



Sayıştay raporunun ardından “fazla yapılan ödemenin” geri alınacağı, bundan sonraki süreçte de bu ek ödemelerin yapılmayacağı öğrenildi.

Söz konusu 8 personelin Aralık 2020 maaşlarından başlamak üzere Mayıs 2020’den itibaren aldıkları “maaş fazlaları” geri alınacak.

Sayıştay’ın denetim raporunda, 8 çalışanın “vekâleten atandıkları kadroların hizmet şemalarında öngörülen asıl kadrolarında 2 yıl hizmet koşulunu taşımadıkları” tespit edildi.





BRTK Müdürü Meryem Özkurt:

“Vekaletlerde sorun yok, bu maaşı veremezsiniz denildi”

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda vekaletleri yönetim kurulunun verdiğini kaydeden BRTK Müdürü Meryem Özkurt, vekaletlerde bir sıkıntı bulunmadığını belirtti, “Vekaleten atamalarda 3 ay sonra oluşan 100 TL’lik gibi bir ek ödemenin uygun olmadığı görüşünü aldık, denetimi biz talep etmiştik, bu denetim sonucunda, ek ücretlerin geri alınması durumu ortaya çıktı” dedi.



YENİDÜZEN’e konuşan Özkurt, özetle şunları ifade etti:

“Vekâleten atandıkları kadroların hizmet şemalarında öngörülen asıl kadrolarında 2 yıl hizmet koşulunu taşımadıkları tespit edildi ve bu maaşı veremezsiniz denildi. Vekaleten atandılar, burada sıkıntı yok, asaleten maaşın hemen ödenmeyeceği belirtildi. Yani normalde vekaleten atamalarda 3 ay sonra maaşında sanki o kadroyu tutuyormuş gibi ödenmeye başlar, Sayıştay buna olumsuz görüş verdi. Bunu da zaten tüm kurumlar görüş alır, biz de aldık, bize, iki yılı doldurmadığı gerekçesiyle vekalet ödemeleri yapamazsınız dendi. Tedbirimizi aldık, vekaletlerde sıkıntımız yoktu, buna zaten Yönetim Kurulumuz karar verdi, biz maddi olan kısmı sorduk, bu normal şartlarda yapılan rutin işlemdir” dedi.

Özkurt, personelin bu güne kadar ödenen “fazla maaşların” bundan sonraki maaşlarından kesileceğiyle ilgili ise yeniden Sayıştaylık ile görüşeceği bilgisini paylaştı.