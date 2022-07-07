Britanya Başbakanı Boris Johnson istifa etti

Britanya Başbakanı Boris Johnson, 10 Numara önünde yaptığı açıklamada Muhafazakâr Parti liderliğinden ve başbakanlıktan istifa ettiğini duyurdu.

Downing Sokağı'nda açıklama yapan Boris Johnson, Muhafazakâr Parti'nin yeni bir lideri ve yeni bir Başbakan'a yönelik gerekliliğin açık olduğunu söyledi.

Johnson, görevinden istifa sürecine ilişkin takvimin gelecek hafta duyurulacağını belirtti.

“Siyasette kimse vazgeçilmez değildir” diyen Johnson, “Harika sistemimiz yeni bir lider üretecektir” dedi. Johnson, yeni seçilecek lidere mümkün olduğunca destek olacağını söyledi.

Johnson, "Dünyadaki en iyi işi bırakacağım için üzgünüm" dedi.

Johnson, istifasını duyurduğu konuşmada “Her şeyin ötesinde Britanya halkına bana verdiğiniz dev ayrıcalık için teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Taciz skandalıyla başlayan istifalar

Britanya'da Sağlık Bakanı Sajid Javid ile Maliye Bakanı Rishi Sunak dün art arda istifa ettiklerini açıklamıştı. Javid, artık vicdanen görevine devam edemeyeceğini ve Johnson'a güven duymadığı için istifa ettiğini belirtmişti. Sağlık Bakanı'nın istifa kararından kısa bir süre sonra da Maliye Bakanı Sunak istifa ettiğini duyurmuştu.

İki bakanın istifa kararı, Johnson'ın, Muhafazakâr Parti milletvekili ve partinin Grup Yöneticisi Chris Pincher'a yönelik taciz suçlamalarından haberdar olmasına rağmen, kendisine verdiği görevden dolayı "son derece pişman" olduğu açıklamasının ardından gelmişti.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan daha önce yapılan açıklamada ise Johnson'ın Pincher'la ilgili taciz iddialarından haberdar olmadığı belirtilmişti. Ancak, daha sonra Johnson'ın, 2019'da dışişleri bakanı olarak görev yaptığı dönemde Pincher'la ilgili şikayetler hakkında bilgilendirildiği ortaya çıkmıştı.

Sağlık Bakanı ve Maliye Bakanı'nın istifalarının ardından hükûmette yaşanan istifa depreminde, görevinden ayrılan yetkili sayısı 50'yi geçmişti.

Johnson'ın Covid dönemi partileri de geleceğini sorgulatmıştı

Johnson, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da Covid-19 salgını sırasında karantina kurallarını ihlal eden partiler düzenlenmesi nedeniyle eleştiri ve istifa baskısı altındaydı.

Bu partilerden biri nedeniyle para cezası da alan Johnson, kendi partisinin bazı milletvekilleri ve muhalefet tarafından parlamentoya yalan söylemekle suçlanmıştı.

Lideri olduğu Muhafazakâr Parti içinde 6 Haziran'da güven oylamasına gidilmiş ancak Johnson 148'e karşı 211 oyla kazanmıştı.

Parti içindeki güven oylamasını kazansa da Johnson'ın siyasi geleceğinin tehlikede olduğu yorumları yapılmıştı.

Görev süresince öne çıkan gündemler

2019’un Temmuz ayında Muhafazakâr Parti lideri seçilen Boris Johnson, Theresa May’in istifasını takiben Britanya Başbakanı görevini üstlenmişti. Johnson, başbakanlığı sürecinde Britanya’nın Avrupa Birliği’nden ayrıldığı Brexit'in artçıları, Covid-19 salgını, Rusya-Ukrayna savaşı gibi kritik gündemlerle karşı karşıya kaldı.