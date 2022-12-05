Brisa’nın hızlı bakım servis zinciri Otopratik şimdi Kıbrıs’ta

Türkiye genelinde 44 ilde, 85 Otopratik mağazasında her marka ve model araç sahibine hizmet veren Brisa, Lefkoşa’daki ilk Otopratik mağazasını açtı.

1 Aralık’ta yapılan resmi açılışa Brisa Genel Müdürü Haluk Kürkçü eşliğinde Brisa üst düzey yöneticileri ve Ercantan Şirketler Grubundan Tansu Ercantan, Berna Ercantan Defteralı ve Esra Ercantan Yetkili katıldı.

Lefkoşa’da Hamitköy bölgesinde 500 metrekare yerleşim alanına sahip olan Otopratik mağazası aynı anda 3 araca servis hizmeti verebiliyor.

Kürkçü: "Brisa’nın Kıbrıs’ta konumunun güçlenmesi adına önemli bir adım"

Açılışta konuşma yapan Brisa Genel Müdürü Haluk Kürkçü, Otopratik mağazalarının mobilite dönüşümün ve müşterilere lastiğin ötesinde hizmetler sunma çalışmalarının en güzel örneklerinden bir tanesi olduğuna dikkat çekerek, “Bugün gerçekleştirdiğimiz açılış, Brisa’nın Kıbrıs’ta konumunun güçlenmesi adına önemli bir adım. Bu önemli adımı 40 yılı aşkın süredir Brisa’nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki distribütörlüğünü üstlenmiş olan ile atmış olmak ise Kıbrıs’taki varlığımız adına büyük değer taşıyor. Otopratik hizmetlerini Ercantan ‘ın uzun yıllara dayanan sektör tecrübesi ve bilgi birikimi ile harmanlayarak önemli bir fark yaratacağımıza inanıyorum" dedi.

Ercantan: "Yüzde yüz müşteri memnuniyetini hedefliyoruz"

Ercantan Group Yönetim Kurulu Başkanı Tansu Ercantan ise alanında en profesyonel marka olan Otopratik tabelası altında hızlı araç bakım konseptinde ve lastik hizmetlerinde fark yaratan bir mağaza olmak için ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını belirterek, “Mağazamızda kullandığımız son teknoloji ürünü ekipmanlarımız, her biri alanında uzman ve çözüm odaklı profesyonel çalışanlarımızla yüzde yüz müşteri memnuniyetini hedefliyoruz. İş birliğimizin hem Brisa ve Ercantan ailesine hem de müşterilerimize karşılıklı kazanç sağlayacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Brisa Otopratik mağazalarında yenilikçi hizmetlerini çeşitlendirerek araç sahiplerinin hayatını kolaylaştırıyor ve geniş ürün ve hizmet yelpazesi ile otomotiv sektöründe çözüm ortağı olmayı hedefliyor.