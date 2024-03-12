Brandy Sour eşliğinde Ledra Palace Hotel koridorlarında nostaljik bir gezinti

Murat OBENLER

Goethe Estitüsü Kıbrıs’ın düzenlediği #WirSindWiederDa etkinlik serisi Ledra Palace Hotel’in siyasi tarihi yanısıra tarihi, sosyal ve kültürel açıdan ele alındığı “Ledra Palace ve Brandy Sours” başlıklı panel ile devam etti. Goethe Institut Cyprus Direktörü Dr.Gabriele Gauler’in sunumuyla başlayan panelde tarihçi, araştırmacı Antigone Heraclidou ve araştırmacı yazar Mete Hatay görsel ve yazılı dökümanlar eşliğinde Ledra Palace Hotel’in açılışından günümüze kadar olan tarihini önemli dönüm noktası olaylar ve anektodlarla anlattılar. İngilizce olarak gerçekleşen panel öncesinde konuklara ünlü Brandy Sour adlı Kıbrıs’a özgü alkollü içki ikram edildi. Çok sayıda Kıbrıslı Türk ve Rum sanatseverin katıldığı etkinlikte Brandy Sour kitabının yazarı Constantia Soteriou da konuklar arasında yer aldı.

Oldukça keyifli ve eğitici geçen etkinlik izleyicileri hem politik hem de sosyal, kültürel ve turistik bağlamda önemli yere sahip olan Ledra Palace etrafında nostaljik bir yolculuğa çıkardı.