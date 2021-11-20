Bostancı’da yangın

Bostancı Ağıllar bölgesinde bulunan Ferhat Yıldırım’a ait tarla içerisinde, henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ancak yangın sonucu tarla içerisinde bulunan 100 adet rulo balya ile 2 adet römork lastiği ve 1 adet el arabası lastiği yanarak zarar gördü. Polis Basın Subaylığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.