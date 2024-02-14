Bostancı'da dere taştı

Güzelyurt Bölgesi'nde sabaha karşı yağan şiddetli yağış Bostancı köyünde büyük panik yarattı.

Hem şiddetli yağışın, hem de güneyden akan derenin taşması sonucu bazı sokakları ve narenciye bahçelerini sular altında bıraktı.

Aşağı Bostancı'da bulunan Çamlıca Sokak'ta yolun bir noktasının dereyle aynı hizada olması söz konusu noktayı sular altında bıraktı, bölgedeki evlerin bahçeleri sular altında kaldı. Yol kenarındaki kaldırım suyun şiddetli gelmesiyle birlikte çöktü.

Belediye ekipleri ilgili noktada çalışmalar yaparak, bölgenin daha fazla zarar görmesine engel oldu. Söz konusu sokakta yaşayan Bostancı halkı, ilgili noktanın bir an önce düzeltilmesini istiyor.

Orakçıoğlu: “İtfaiye, belediye, sivil savunma bölgede her an vatandaşa yardıma hazır”

Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu, derenin seviyesinin düştüğünü kaydederek, “İtfaiye, belediye, sivil savunma bölgede her an vatandaşa yardıma hazır” dedi.

Orakçıoğlu Türk Ajansı Kıbrıs’a yaptığı açıklamada, aşırı yağışlar nedeniyle güneyden gelen Bostancı deresinin taştığını ifade ederek, müdahalede bulunup, önündeki engelleri kaldırdıklarını ve derenin kontrollü bir şekilde akışını sağladıklarını belirtti.

Bölgede şu anda yağış olmadığını kaydeden Orakçıoğlu, derenin seviyesinin düştüğünü dile getirerek, “Yağışlar devam etmezse 3-4 saate durur” dedi.

Zarar-ziyan konusunda şu ana kadar kendisine bir şikayet gelmediğini söyleyen Orakçıoğlu, zarar tespit edilmesi durumunda gerekenin yapılacağını vurguladı.

“İtfaiye, belediye, sivil savunma bölgede her an vatandaşa yardıma hazır” diyen Savaş Orakçıoğlu, arazide olduğunu ve şu anda sıkıntı olmadığını kaydetti.

En Fazla yağış Bostancı'ya düştü

Meteoroloji Dairesi, bu sabah saat 08.00 itibarıyla son 24 saatte gerçekleşen yağış miktarlarını açıkladı. En fazla yağış metrekareye 26 kilogram ile Bostancı’ya düştü.

Daireden yapılan açıklamaya göre, metrekareye düşen yağış, Bostancı’da 26, Güzelyurt’ta 18, Gaziveren’de 17, Zümrütköy’de 15, Kozanköy’de 14, Akdeniz, Taşpınar’da 13, Türkeli’de 12, Kalkanlı’da 11, Selvilitepe, Boğaz, Alsancak, Doğancı’da 9, Karaoğlanoğlu’nda 7, Çamlıbel’de 6 kilogram olarak ölçüldü.

Yağış alan diğer bölgelerde ise 0,1 ile 5 kg/m² arası yağış kaydedildi.