Borman’ın “İcraatlarım ve Yaşadıklarım” adlı kitabının ilk tanıtım ve imza etkinliği dün akşam düzenlendi

İlk kadın bakan Onur Borman’ın kaleme aldığı “İcraatlarım ve Yaşadıklarım” adlı kitabın ilk tanıtım ve imza etkinliği dün akşam düzenlendi.

“Kıbrıslı Türklerin Siyasi ve Ekonomik Mücadelesi” alt başlığıyla Khora Yayınları’ndan çıkan kitabın Rüstem Kitabevi’nde yer alan tanıtım ve imza etkinliğine, bazı bakanlar, milletvekilleri, siyasi parti ve örgüt temsilcileri ile Borman'ın sevenleri katıldı. Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar da etkinliğe kısa süreliğine katıldı.

Şansal: "Kıbrıs Türk toplumunun idari, mali, ekonomik ve siyasi mücadelesinin kapsamlı bir kaydıdır"

Etkinlikte ilk konuşmayı yapan Khora Yayınları temsilcisi Nazen Şansal, Borman’ın kitabının Kıbrıslı Türklerin yakın tarihine ilişkin siyasi, toplumsal ve ekonomik gelişmeleri detaylı bilgi ve belgelerle aktardığını belirtti. Şansal, kitapta ayrıca Borman’ın çocukluk ve gençlik dönemlerinden başlayarak, savaş yılları, göç süreci ve ardından kamu hizmetinde üstlendiği görevlerden edindiği deneyimlerin de yer aldığını söyledi.

Şansal, “Bu kitap sadece hatırat değil aynı zamanda Kıbrıs Türk toplumunun idari, mali, ekonomik ve siyasi mücadelesinin kapsamlı bir kaydıdır.” dedi.

Borman: “Amacım yaşadığımız dönemlere ışık tutmak, yaşadıklarımızı gelecek nesillere aktarmak”

Onur Borman, kitabını tanıttığı konuşmasında, kendi kuşağının Kıbrıs tarihine tanıklık ettiği önemli dönemleri gelecek nesillere aktarmayı bir görev olarak gördüğünü ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının teşkilatlanma sürecinden itibaren her kademede görev aldığını, kurumların kuruluşuna ve yasaların hazırlanmasına katkı koyduğunu belirten Borman, bakanlık yaptığı dönemi de kapsayan tüm deneyimlerini kitapta özetlediğini söyledi.

Gözlemlediği tüm doğru ve yanlışları kitabında tarafsız ve şeffaf bir şekilde ele aldığını, bunları belgelerle desteklediğini vurgulayan Borman, okuyucuyu adeta bir zaman tünelinde yolculuğa çıkaracağını ifade etti. Borman, “Mühim olan, doğruları görmek ve tarihi yanıltmamaktır.” dedi.

Borman’ın konuşmasının ardından dileyen konuklar da söz alarak kitapla ilgili düşüncelerini paylaştı. Etkinlik, katılımcıların kitaplarını imzalatıp Borman’la sohbet etmeleriyle devam etti.

Kitap hakkında

Kıbrıs Türk toplumunun varoluş mücadelesinden devletleşme sürecine, ekonomik kalkınmadan siyasal dönüşümlere uzanan tarihsel bir yolculuk sunan kitap, pek çok gazete kupürü, istatistiki tablo, tarihi belge ve fotoğraf içeriyor.

“1955-1974 Dönemi” başlıklı birinci kısımla başlayan kitapta, “1974’ten Sonra Önemli Tarihi Kararlar”, “Türkiye ile Ekonomik ve Siyasi İlişkiler”, “KKTC’nin Kuruluşu ve Sonrası”, “Meşhur 1986 Ekonomik Protokolü” gibi bölümler yer alıyor.

Ayrıntılı bir araştırma kitabı olan eserde Borman, siyasi kademelerde görev aldığı ve bakanlık yaptığı süreçlerde kişisel anılarını da aktarıyor.

Haber: Cemre Peral Yanıker – Fotoğraf: Süleyman Önal (TAK)