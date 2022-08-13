Borcunu ödemediği gerekçesiyle silah doğrulttu, tehdit etti

Mağusa’da, “kendisine olan borcunu ödemediği gerekçesiyle” N.Ö. isimli şahsı, tasarrufunda bulundurduğu kurusıkı tabanca ile öldürmekle tehdit eden 65 yaşındaki Y.K. tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgilere göre, dün saat 08.30 sıralarında meydana gelen olayla polisin soruşturması sürüyor.