Borcu olduğu gerekçesiyle önce kaçırdılar, sonra telefon ve parasını çalarak darp ettiler

Gemikonağı’nda meydana gelen “soygun, zorla adam kaçırma ve darp” suçlarından tutuklanan N.A.K. ve A.A.B tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı, aleyhlerinde 3 gün tutukluluk kararı alındı. Mahkemede söz alan zanlılar “suçsuz” olduklarını iddia ettiler.

Mahkemede detayları aktaran Lefke Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Erkan Yılmaz, 7 Kasım 2023 tarihinde saat 18.00 sıralarında A.H. ile birlikte kimliği meçhul iki erkek şahsın Gemikonağı'nda sakin A. A.’yı kendisine borcu olduğu gerekçesi ile zorla kiralık araca koyup kaçırdıktan sonra darp ettiğini söyledi.

Önce Haspolat’a sonra Mağusa’ya götürdüler

Zanlıların, A.A.’nın cep telefonu ve içerisinde 400 Dolar ve 300 TL nakit para bulunan cüzdanını alarak soygun suçunu işlediklerini belirten polis, yapılan soruşturmada A.H.’nin olaydan sonra A.A.’yı alıp, Haspolat’a götürdüğünü, orada araç değiştirerek, N.A.K.’nin aracına bindirdiğini ve bu araçta da soy isimleri henüz tespit edilemeyen 2 şahısla birlikte A.H.’yi Mağusa’ya götürdüklerini açıkladı.

Polis, zanlıların bir süre mandırada kaldıktan sonra, Lefkoşa'ya döndükleri esnada A.A.’nın zanlılardan kurtulup polise sığındığını açıkladı. Polis, yapılan şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını,

Söz konusu aracın Haspolat bölgesinde terk edilmiş şekilde bulunup emare olarak Demirhan Polis Karakolunda muhafaza altına alındığını açıkladı. Aranan şahıslardan N.A.K ve A.A.B’nin Gemikonağı'nda tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandıklarını belirtti.

Polis memuru, zanlıların methaldar oldukları suçların ağır bir suç olduğu, mesele ile ilgili halen aranmakta olan zanlılar ve emareler olduğunu belirtti. Polis, zanlıların serbest kalmaları halinde aranmakta olan zanlılara ve emarelere müdahale etme olasılığı olduğunu belirterek, 3 gün süre istedi.

Zanlılar suçsuz olduklarını iddia ettiler

Polisin ardından söz alan zanlılar ise suçsuz olduklarını iddia etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun, işlendiği iddia edilen suçların oldukça vahim ve ağır suçlar olduğunu, olayın aydınlatılması için polise fırsat verilmesi gerektiğini belirterek, talep edilen 3 günlük süreyi onayladı.