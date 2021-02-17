"Borçlular, bankalara başvurup yapılandırma koşullarını karşılıklı değerlendirebilirler"

COVID-19’un ekonomiye etkisini en alt seviyeye çekmek amacıyla geçtiğimiz Mart ayında banka kredi taksitleri Bakanlar Kurulu kararıyla 3 ay süreyle ertelense de, yeni ekonomik pakette banka kredileriyle ilgili yol haritasını belirleme bankalar ve vatandaşlar arasına bırakıldı.

Başbakan Ersan Saner, “yapılandırma ihtiyacı duyulması halinde herhangi sıkıntı yaşanmayacağını” açıkladı, ancak bu konuda ne gibi adımlar atılacağını detaylandırmadı.

ÖNAL: “YOĞUN BİR YAPILANDIRMA TALEBİ YOK”… Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal, yoğun bir yapılandırma talebi ile karşı karşıya olmadıklarını belirtti, “pandemi nedeniyle özel düzenlemeye ihtiyaç duyan kişilere gerekli desteği vereceklerini” ifade etti.

“9 BİN 66 KİŞİ 3 MİLYAR 400 MİLYON TL KREDİ YAPILANDIRDI”…YENİDÜZEN’e bilgi veren Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal, salgından dolayı geçtiğimiz faaliyetleri etkilenen 9 bin 66 kişinin toplam 3 milyar 400 milyon TL’lik kredisini yeniden yapılandırdığını açıkladı.

Ayşe GÜLER

COVID-19’un ekonomiye etkisini en alt seviyeye çekmek amacıyla geçtiğimiz Mart ayında banka kredi taksitleri Bakanlar Kurulu kararıyla 3 ay süreyle ertelenirken, yeni ekonomik pakette yol haritasını belirleme bankalar ve vatandaşlar arasına bırakıldı.

Başbakan Ersan Saner, yapılandırma ihtiyacı duyulması halinde herhangi sıkıntı yaşanmayacağını açıkladı, ancak detaylı bilgi paylaşmadı.

Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal, yoğun bir yapılandırma talebi ile karşı karşıya olmadıklarını belirtti, pandemi nedeniyle özel düzenlemeye ihtiyaç duyan kişilere gerekli desteği vereceklerini aktardı.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Önal, salgından dolayı geçtiğimiz yıl faaliyetleri etkilenen 9 bin 66 kişinin toplam 3 milyar 400 milyon TL’lik kredisini yeniden yapılandırdığını açıkladı.

“İhtiyaç duyanlara destek vereceğiz”

Bankalar Birliği Başkanı, İktisat Bankası Genel Müdürü Olgun Önal, Başbakan Ersan Saner ile yaptıkları görüşmede, pandemi nedeniyle özel düzenlemeye ihtiyaç duyan kişilere gerekli desteği vereceklerini söylediklerini aktardı.

Bu nedenle bankalara yapılan başvurular ile yapılandırma koşullarının karşılıklı belirlenebileceğini söyleyen Önal, yoğun bir yapılandırma talebi ile karşı karşıya olmadıklarını belirtti.

“9 bin 66 kişi toplam 3 milyar 400 TL krediyi yapılandırdı”

Önal, salgından geçtiğimiz yıl faaliyetleri etkilenen 9 bin 66 kişinin toplam 3 milyar 400 milyon TL’lik kredisini yeniden yapılandırdığını açıkladı.

Önal, bu kredilerin tüm krediler içindeki payının yüzde 12.63 olduğunu kaydetti.

Geçen yıl faiz destekli kullandırılan kredilerin ön ödemesiz döneminin 6 ay olduğunu hatırlatan Önal, bu kredilerin taksit ödemelerinin Kasım ayından itibaren başladığını söyledi.

Önal, şu anda ödemeleri başlayan kredilerin yüzde 98’inin düzenli şekilde ödendiğini de aktardı.

“12 aylık ödemesiz döneme ilişkin ödemeler sonbaharda”

Diğer paketler ile kullandırılan krediler için ise 12 aylık ödemesiz dönem öngörüldüğünü dile getiren Önal, bu kredilerin ilk ödemelerinin ise sonbahar aylarında başlayacağını belirtti.

Önal, “Ekonomik aktiviteler başladığında hızlı toparlanabildiğimizi gördük. Özel sektör, oldukça dinamik ve yaratıcı. Sağlık savaşını kazandığımızda ekonomik savaşı hızlıca kazanacağız” dedi.

“Takas işlemleri Pazartesi başladı”

Öte yandan çek takas işlemlerinin Pazartesi günü tekrardan başladığını ifade eden Önal, şöyle devam etti: Çek, ticari bir ilişki nedeniyle düzenleniyor. Bankalar tahsil ve ödeme işlemlerine aracılık fonksiyonunu üstleniyor. Bankaların, özel ticari ilişkiden kaynaklı bir ödeme aracının ödenmesi ya da ödenmemesi, işleme alınması yada alınmaması konusunda karar alacak kurumlar değildir.

“Ocak’ta 93 bin 59 adet çek ile 1.1 Milyar TL’lik takas hacmi”

Önal, geçen yıla oranla işlem gören çek adeti ve toplam tutarda yüzde 60’ın üzerinde gerileme yaşandığını da ifade etti.

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında 244 bin 790 adet çek ile 3.1 Milyar TL’lik takas hacmi olduğunu dile getiren Oran, bu yıl Ocak ayında 93 bin 59 adet çek ile 1.1 Milyar TL’lik takas hacminin oluştuğunu aktardı.

Önal, yabancı para çeklerinde düşüşün daha da fazla olduğunu belirtti.

“Her müşteri için özel düzenleme yapılmalı”

Önal, salgın döneminde bilinen krizle mücadele yöntemlerine ilave birçok tecrübe edindiklerini kaydetti.

Kredi faiz ve/veya taksitlerle ilgili genel öteleme ya da erteleme kararlarının vatandaşların geneli tarafından hoş karşılanmadığını tecrübe ettiklerini belirten Önal, yeniden bir ödeme planına bağlama ihtiyacı var ise, her müşteri için özel düzenleme yapmak gerektiğini gördüklerini söyledi.