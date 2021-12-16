Borçlu hayat

Hayatın pahalılaşması, alım gücünün erimesiyle birçok vatandaş, ihtiyaçlarını karşılamak için banka kredilerine yöneldi. KKTC Merkez Bankası resmi verilerine göre; Eylül sonu itibariyle bankalardaki kredi miktarı 30 milyar 612 milyon 100 bin TL’ye ulaştı. Bir önceki yıla göre krediler yüzde 18,60 arttı.

Ayşe GÜLER

KKTC Merkez Bankası resmi verilerine göre; Eylül sonu itibariyle bankalardaki kredi miktarı 30 milyar 612 milyon 100 bin TL’ye ulaştı.

Bir önceki yıla göre krediler yüzde 18,60 arttı.

Yalnızca krediler değil, bankaların verdikleri krediler karşılığında alacaklarını tahsil edemediği de dikkat çekti.

Eylül sonu itibariyle bankalarda tahsili gecikmiş alacaklar 1 milyar 539 milyon TL’ye yükseldi.

Öte yandan birçok vatandaşın kredi kartlarına yöneldiği de resmi verilere yansıdı. Vatandaşların kredi kartı borcu 909 milyon 400 bin TL’ye ulaştı.

Bu rakam 2020 Eylül’de 639 milyon 600 bin TL olmuştu. Bir yılda kredi kartları borçları yüzde 42.18 arttı.

KKTC Merkez Bankası 3. Çeyrek Bülteni yayımlandı.

KKTC MERKEZ BANKASI 3. ÇEYREK BÜLTENİNDEN: İşletme kredileri 1 yılda yüzde 29,5 arttı. 2020 Eylül sonu 16 milyar 623 milyon TL işletme kredileri, 21 milyar 525 milyon TL’ye çıktı.

6 milyar 651 milyon TL tüketici kredisi…

Kredi kartları borçları 909 milyon 400 bin TL’ye ulaştı.

Eylül sonu itibariyle bankalarda tahsili gecikmiş alacaklar 1 milyar 539 milyon TL’ye yükseldi.

Kredilerin 16 milyar 903 milyon TL’si döviz cinsinden, 13 milyar 708 milyon TL’si Türk Lirası…

İşletme kredileri: 1 yılda yüzde 29,5 artış

Verilere göre, bankalardaki krediler ağırlıklı olarak işletmeler için çekiliyor.

Geçtiğimiz yıl Eylül sonu itibariyle 16 milyar 623 milyon TL olan işletme kredileri, bu yılın aynı döneminde 21 milyar 525 milyon TL’ye çıktı.

1 yılda bankalardaki işletme kredileri yüzde 29,5 arttı.

6 milyar 651 milyon TL tüketici kredisi…

İşletmede olduğu gibi, tüketici kredilerinde de bir önceki yıla göre yükselme görüldü.

2020 Eylül’de 6 milyar 288 milyon TL olan işletme kredileri, bu yılın Eylül sonunda 6 milyar 651 milyon TL’ye çıktı.

Kredi kartlarına yöneldik…

Kredi kartlarında da ciddi şekilde artış yaşandı.

Birçok vatandaş, kredi kartlarına yöneldi. 909 milyon 400 bin TL’lik kredi kartı borcu olduğu kayıtlara geçti.

Bu rakam 2020 Eylül’de 639 milyon 600 bin TL olmuştu.

Bir yılda kredi kartları borçları yüzde 42.18 arttı.

Döviz borçlanma daha fazla…

Türk Lirası’nın döviz karşısındaki değer kaybı sürmesine rağmen, bankalardaki yabancı para cinsinden borçlanmanın daha fazla olması dikkat çekti.

Kredilerin 16 milyar 903 milyon TL’si döviz cinsinden, 13 milyar 708 milyon TL’si Türk Lirası cinsinden…

Bununla birlikte Haziran sonuna göre Türk Lirası cinsi kredilerinde yüzde 3.17, döviz cinsi kredilerinde yüzde 1.63 artış yaşandığı da verilere yansıdı.

Orta ve uzun vadeli kredi alıyoruz…

Vatandaşlar, orta ve uzun vadeli kredilere yöneliyor.

KKTC Merkez Bankası verilerine göre; orta ve uzun vadeli krediler Eylül 2020’ye göre; yüzde 17.82 artışla 22 milyar 820 milyon TL’den 23.137,8 milyon TL’ye yükseldi.

Kısa vadeli krediler de yüzde 21.09 artışla 7 milyar 99 milyon TL’den 7 milyar 474 milyon TL’ye çıktı.

Bir yandan borç, diğer yandan ödeyememe

Vatandaşlar bir yandan krediye yönelirken, diğer yandan da aldığı borcu ödeyemiyor.

Tahsili gecikmiş alacaklar yıldan yıla artıyor.

Eylül sonu itibariyle bankalarda tahsili gecikmiş alacaklar 1 milyar 539 milyon TL’ye yükseldi.