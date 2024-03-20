Borçlu camilerin elektrikleri Ramazan boyunca kesilmeyecek, gecikme faizleri silinecek

UBP - YDP - DP Hükümeti, "vicdan ve din özgürlüğü" diyerek, KIB-TEK'e borcu olan camilerin elektrik enerjilerinin Ramazan ayı boyunca kesilmemesi yönünde karar üretti.

Resmi Gazete'de yayımlanan Yasa Gücünde Kararneye göre ayrıca, borçlu camilerin, borçlarını peşin olarak ödemeleri halinde, gecikme zammının yüzde 90'ının kesilmesine de karar verildi.

Karar şöyle:

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumuna Olan Elektrik Borçlarının Tahsili ile ilgili olarak Yasa Gücünde Kararname'de değişiklik yapılarak mevcut Yasa Gücünde

Kararname'de yer alan fakat mevcut aftan yararlanma oranı daha düşük olan camilerin oranının

arttırılarak, KKTC Anayasası'nın 23'üncü maddesinde düzenlenen ve Temel Hak ve Özgürlükler dahilinde olan, vicdan ve din özgürlüğü kapsamında Kıbrıs Vakıflar İdaresi'ne

bağlı olan camilerde girmiş olduğumuz "Ramazan Ayı" içerisinde elektrik borcundan dolayı

herhangi bir kesinti yaşanmaması ve halkın ibadet özgürlüğüne halel gelmemesi adına Kıbrıs Vakıflar İdaresi'ne bağlı olan camilerin Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'na olan elektrik borçlarının yapılandırılması ihtiyacı doğmuştur.

Yasa Gücünde Kararname kapsamında, Kıbrıs Vakıflar İdaresi'ne bağlı olan camilerin Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'na olan elektrik borçlarının peşin olarak ödenmesi halinde, gecikme zammının %90'ı (yüzde doksanı) silinerek tahsil edilir."