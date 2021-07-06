“Borçların 16 Temmuz’a kadar ödenmesi gerek”

Telekomünikasyon Dairesi, abonelerin 31 Mayıs’a kadar olan borçlarını en geç 16 Temmuz’a kadar ödemesi gerektiğini duyurdu.

Telekomünikasyon Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, 31 Mayıs 2021 sonu itibarıyla hesaplarını kapatmayan abonelerin ses, data ve internet hizmetlerinin bilgisayar aracılığıyla kesileceği vurgulandı.

Aynı açıklamada Ocak 2021’den itibaren daireye 6 aylık fatura dönemi ve üzeri borcu olan abonelerinin ise hatlarının iptal edileceği kaydedildi.

Abonelerin mağdur olmaması için en yakın Telekomünikasyon Dairesi’nin muhasebe gişesine ya da anlaşmalı bankalara başvurarak ödeme yapabileceği ifade edildi.