Borçlanmada ‘yasal dayanak’ tartışması

Fehime ALASYA

Bakanlar Kurulu’nun karar üretmediği, hükümetin ‘yok hükmünde olduğu’ bu dönemde, Maliye Bakanlığı’nın iç borçlanma için talepte bulunması, gözleri prosedürdeki yasal sürece çevirdi.

Bazı kaynaklar, Maliye Bakanlığı’nın 100 Milyon TL’lik borçlanmaya gidilmesinin yasal zeminde dayanağı olmadığını, Bakanlar Kurulu Kararı olmadan Maliye’nin borçlanmaya gidemeyeceğini savunurken, Maliye Bakanlığı, önceden alınmış onaylarının bulunduğunu açıkladı. Yapılan işlemde hiçbir hukuk dışılığın bulunmadığı ifade edildi.

İddiaları yalanlayan Maliye Bakanlığı Müsteşarı Özdemir Kalkanlı, “400 Milyon’luk borçlanma kararı alınmıştı, geçmişte bu miktarın 70 - 80 milyonu gerçekleşti gerisi duruyordu, yasal zeminimiz tabi ki var.” açıklamasında bulundu. Salgın süresince sadece 150 Milyon TL gibi bir rakam borçlandıklarını işaret etti.

Bakanlık tarafından talep edilen ve ihaleye çıkılan 100 Milyon TL’lik borçlanmanın hala yapılmadığını, henüz buna ihtiyaç duyulmadığını belirten Kalkanlı, “Borçlanma gerçekleşir mi gerçekleşmez mi bilmiyoruz” dedi.

Eski Maliye Bakanı Özgür: “Önceden alınan bir karar üzerine limit olabilir”

Eski Maliye Bakanları’ndan Birikim Özgür ise böyle bir iç borçlanma için önceden alınmış Bakanlar Kurulu kararının geçerli olabileceğini belirtti. Özgür, “Daha önceden alınan bir karar üzerine limiti olabilir. 400 Milyon TL’lik bir limit vardı ama 200 milyon kullanılmıştı, Bakanlığın bu bağlamda yetkisi olabilir.” yorumunda bulundu.

“Yasal dayanağı olmalı”

Bazı hukuk çevreleri ise Bakanlar Kurulu’nun böyle bir kararı olsa dahi hükümet belirsizliği olan bu dönemde iç borçlanmaya gidilmesinin etik olmadığı ifade edildi. Borçlanma kararıyla ilgili yapılan ‘İhtiyaç olursa kullanırız’ açıklamasına karşın ise “Böyle bir borçlanma yetkisi olsa bile, bütçede gerekçesi olmalı. Yasal dayanağı olmalı.” eleştirisinde bulunuldu.

Amcaoğlu, ‘İhtiyaç gerekirse kullanılır’ demişti…

Hatırlanacağı üzere; Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, "İhtiyaç gerekirse kullanılır düşüncesiyle” 100 Milyon TL borçlanmaya gittiklerini açıklamıştı.

Maliye Bakanlığı’nın, 28 Ekim tarihinde, 100 Milyon TL’lik iç borçlanma için Merkez Bankası’na başvuruda bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Amcaoğlu, ‘ihtiyaç gerekirse kullanılır’ düşüncesiyle böyle bir adım atıldığını belirterek, “İhtiyatlı olmaya çalışıyorum” demişti.

Maaş ödemelerinde bir sıkıntı bulunmadığını kaydeden Amcaoğlu, “Sadece maaş ödemesi yapmıyoruz. Maliye bir bütündür, birçok sorumluluğumuz var” ifadelerini kullanmıştı.