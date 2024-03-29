Borca battık!

Merkez Bankası Bülteni’nden:

Bankalardaki kredi miktarı Aralık sonu itibariyle 87 milyar 871 milyon TL’ye çıktı.

2022 Aralık sonu itibariyle bankalardaki kredi miktarı 53 milyar 947 milyon TL’ydi.

İşletme kredileri: 63 milyar 900 milyon TL

Tüketici kredileri: 15 milyar 768 milyon TL

Bankalardaki kredilerin 56 milyar 596 milyon TL’si ‘döviz’, 31 milyar 274 milyon TL’si Türk Lirası cinsinden.

2023 yılının Eylül sonu itibarıyla 2 milyar 755 milyon TL olan tahsili gecikmiş alacaklar, 2023 Aralık ayı sonu itibarıyla yüzde 51,55 artarak 4 milyar 176 TL’ye yükseldi.

Serap ŞAHİN

Hayat pahalılığı giderek artıyor, yurttaşın alım gücü düşüyor. İhtiyaçlarını karşılamakta sıkıntı çeken vatandaş bankalara yöneliyor, kredi çekiyor.

Bankalardaki kredi miktarı her geçen gün artıyor. Borçlanma ile birlikte tahsili gecikmiş alacaklar da aşamalı olarak yükseliyor.

Birçok vatandaş bir yandan borç çekerken, diğer yandan da aldığı krediyi ödemekte güçlük çekiyor.

Merkez Bankası resmi verilerine göre; bankalardaki kredi miktarı Aralık sonu itibariyle

87 milyar 871 milyon TL’ye çıktı.

Bu rakam 2022 Aralık sonunda 53 milyar 947 milyon TL’ydi.

1 yılda bankalardaki kredi miktarının yüzde 63 arttığı görüldü.

İşletme kredileri birinci sırada

Bu dönemde de kredilerin en fazla ‘işletmeler’ için çekildiği de verilere yansıdı.

Aralık sonu itibariyle bankalarda 63 milyar 900 milyon TL işletme kredisi olduğu görüldü.

Tüketici kredileri, yani vatandaşların bankalardan aldığı borç miktarı ise 15 milyar 768 milyon TL.

Verilere göre; Aralık 2022-Aralık 2023 dönemi kıyaslandığında, işletme kredileri 40 milyar 2 milyon TL’den 63 milyar 900 milyon TL’ye, tüketici kredileri ise 9 milyar 376 milyon TL’den 15 milyar 768 milyon TL’ye yükseldi.

Kredilerde talep ‘dövize’

Türk Lirası’nın döviz karşısında günden güne değer kaybı sürse de buna ters oranda bankalardaki döviz cinsinden kredi miktarı artıyor.

Aralık sonu itibariyle kredilerin 31 milyar 274 milyon TL’si Türk Lirası cinsinden, 56 milyar 596 milyon TL’si ise ‘döviz’ cinsinden olduğu görüldü. Söz konusu dönemde, bir önceki çeyrek döneme göre TL cinsinden kredilerde yüzde 8.61, döviz cinsinden kredilerde yüzde 14.71 arttığı görüldü.

Kısa vadeli kredilerde yüzde 78’e varan artış

Kısa, orta ve uzun vadeli kredilere ilişkin verilere de bültende yer aldı.

Aralık 2022 – Aralık 2023 döneminde kısa vadeli kredilerde yüzde 77.08, orta ve uzun vadeli kredilerde ise yüzde 57,26 artış olduğu görüldü.

Tahsili gecikmiş alacaklar 5 milyar TL’ye ulaşıyor

Bir yanda krediler, yani ‘borçlanma’ artarken, diğer yanda tahsili gecikmiş alacakların da yükseldiği görüldü.

Vatandaşlar bir yandan borç çekerken, diğer yandan da çektiği borçları ödeyemiyor, ödeme gücü giderek geriliyor.

Bir önceki yılın aynı dönemine göre (Aralık 2022- Aralık 2023) tahsili gecikmiş alacaklarda yüzde 58.2 artış gerçekleşti.

2023 yılının Eylül sonu itibarıyla 2 milyar 755 milyon TL olan toplam tahsili gecikmiş alacaklar, 2023 Aralık ayı sonu itibarıyla yüzde 51,55 artarak 4 milyar 176 TL’ye yükseldi.