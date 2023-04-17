Bonnie Kids Cafe’de Kids Festival Düzenleniyor

Saat 12.00’de başlayacak olan etkinlik Zeytinlik’te yer alan Villaggio Templos ve Bonnie Kids Club ortak organizasyonluğunda çocuklara yönelik birçok aktiviteye ev sahipliği yapacak.

“Kids Festival” adı verilen etkinlik, çocukları ve aileleri eğlenceli ve keyifli bir gün geçirmeye davet ediyor.

Kids Festival’de çocuklar, bubble şovdan kukla gösterisine, balon kalelerden yarışmalara kadar birçok etkinliğe katılabilecekler. Ayrıca, Ezgi Bertiz en güzel çocuk şarkıları ile sahne alacak.

Etkinlik sadece çocuklar için değil, aileler için de keyifli bir fırsat yaratıyor. Büyükler, yiyecek ve içecek stantlarında lezzetli atıştırmalıklar ve içeceklerin tadını çıkarabilecekler

Çocuk katılım ücretinin 75 TL olan etkinlikte bilet satışları Bonnie Cafe’den yapılıyor.