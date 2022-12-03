“Bombalı yıllar” izleyicisiyle buluştu

Kanal Sim yapımı olan Bombalı Yıllar belgeselinin gala gösterimi dün akşam KTÖS Konferans Salonu’nda yapıldı. Zafer Kodan’ın senaristliğini ve yönetmenliğini, Sami Özuslu’nun danışmanlığını yaptığı belgeselin gösterimine çok sayıda davetli ve izleyici katıldı.

Kodan: Çok da farklı bir dönemde değiliz

Tarihsel süreç içerisinde Kıbrıs’ın kuzeyinde farklı kesimlere yerleştirilen faili meçhul bombaların belgelerle ve tanıklarının anlatılarıyla kurgulanan belgeselin galasında konuşan senarist ve yönetmen Zafer Kodan, “Geçmişte yaşanan birçok olay ve tehditlerin bugün de aynı şekilde devam ettiğini görüyoruz. Hatta o dönemin bazı aktörleri, 2003 yılından sonra ortadan kalkan bazı aktörler, bazı yeni kuklalarla birlikte izbelerinden çıkıp bize bugün 63’leri, 90’ları yaşatmak istiyorlar. Çok da farklı bir dönem değil” dedi.

Özuslu: Önemli olan arşivlerde bulunanları çıkartmak

Belgeselin danışmanı Sami Özuslu da Kıbrıs’ın kuzeyindeki bomba olayları ile ilgili yetkililerden dosyaları ve bilgileri talep ettiklerini ancak bu taleplerine bir yanıt dahi alamadıklarını vurguladı ve “Biz hala geçmişini öğrenmeye çalışan bir toplumuz ve bize hep yanlış ve eksik öğretilen tarihin dehlizlerinden bir şey bulup çıkarttığımızda bunu başarı sayıyoruz. Önemli olan arşivlerde bulunan şeyleri tekrardan canlandırmak, en geniş kitlelere ulaştıracak bir formasyona sunmaktır” dedi.

Konuşmaların ardından, Kanal Sim Direktörü ve İdari İşler Sorumlusu İpek Akın tarafından, Kodan ve Özuslu’ya çiçek takdim edildi. Belgesel gösterimi düzenlenen kokteyl ile sona erdi.