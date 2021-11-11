‘Bölünme’yi güçlendiren adım!

Kıbrıslı Rum liderliğinin Ledra / Lokmacı barikatında yaptığı düzenleme, Yeşil Hattı tam bir “sınıra” dönüştürmesi nedeniyle tepki topladı.



Geçiş noktasına yapılan demir parmaklı kapıya tepki gösteren Kıbrıslı yurtseverler, bunun, Kıbrıs’ın geleceğine yönelik bölünmeyi güçlendiren bir mesaj olduğu görüşünü paylaştı.



Yeşil Hat ismi verilen Kıbrıs’taki ateşkes hattının Avrupa Birliği’nin bir dış sınırı gibi düzenlenmesi de ayrıca tepki çekti.