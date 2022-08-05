Boğulma tehlikesi geçirdi, kurtarılamadı

Gemikonağı'nda dün akşam deniz içerisinde yüzdüğü sırada boğulma tehlikesi geçiren 24 yaşındaki Lovejoy Zinyuke yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Gemikonağı'nda dün akşam 21.15 sıralarında Lovejoy Zinyuke deniz içerisinde yüzdüğü sırada boğulma tehlikesi geçirdi. Arkadaşları tarafından denizden çıkarılan Zinyuke ambulans ile hastaneye kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.