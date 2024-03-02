Boğazköy’de seyir halindeki bir araç yandı
Girne-Lefkoşa ana yolunun Boğazköy civarında seyreden araçta, egzoz bölümündeki partikül filtresinin tıkanması sonucu yangın çıktı.
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Girne-Lefkoşa ana yolunun Boğazköy civarında seyreden JA 539 plakalı araçta yangın çıktı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bugün saat 15.45 raddelerinde, ana yolda seyir halinde bulunan Serkan Özbekoğlu’nun kullanımındaki JA539 plakalı jeep araçta, egzoz bölümündeki partikül filtresinin tıkanması sonucu yangın çıktı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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