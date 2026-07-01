Boğazköy ve Mağusa’da iki ani ölüm

Polisten verilen bilgiye göre, Boğazköy’de yaşayan Ahmet Bedevi, bugün saat 10.30'da evinde ölü bulundu. Bedevi’nin kesin ölüm sebebi, otopsinin ardından belli olacak.

Mağusa’da yaşayan Sedat Sönmez ise, dün, evinde aniden rahatsızlanması üzerine, kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bedevi’nin kesin ölüm sebebi de otopsi sonucunda tespit edilecek.