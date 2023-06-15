Boğazköy - Dikmen anayolu asfaltlama çalışmaları nedeniyle trafik akışına kapalı
Boğazköy - Dikmen anayolu asfaltlama çalışmaları nedeniyle 12.00-16.00 saatleri arasında trafik akışına kapalı olacak.
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Boğazköy - Dikmen anayolu asfaltlama çalışmaları nedeniyle 12.00-16.00 saatleri arasında trafik akışına kapalı olacak.
Polisin açıklamasına göre, asfaltlama çalışmaları nedeniyle Boğazköy - Dikmen Anayolunun, Boğazköy Kavşağı ile Dikmen Köy içi Dikmen Kooperatifi arasındaki güzergah kapalı olacağından ulaşım alternatif yollardan sağlanacak.
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