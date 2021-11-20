Boğaz’da kaza 2 yaralı

Girne - Lefkoşa Anayolu’nda Boğaz Piknik alanı yakınlarında meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Kaza, 22 yaşındaki Aydın Neni’nin, yönetimindeki NL 766 plakalı buzluklu kamyonet ile Boğazköy istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağında bulunan bordür taşlarına çarparak devrilmesiyle meydana geldi. Kazada yaralanan 22 yaşındaki Aydın Neni ve araçta yolcu olarak bulunan 28 yaşındaki İmam Meriç ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kazadan sonra çekicinin aracı yol ortasından kaldırana dek trafik uzun süre aksadı. Bazı sürücüler, yol açılana dek eski Girne-Boğaz yolunu kullandı.

Aracın yol içinden kaldırılmasıyla trafik akışı devam etti.

Polis Basın Bülteni’ne kaza şöyle yansıdı:

“Trafik Kazası

Saat 13.30 sıralarında, Girne - Lefkoşa Anayolunun Boğazköy mevkiinde, Aydın NENİ (E-22), yönetimindeki NL 766 plakalı buzluklu kamyonet ile Boğazköy istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağında bulunan bordür taşlarına çarpıp sağ yan kısmı üzerine devrilmiştir. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan İmam Meriç (E-28), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.”