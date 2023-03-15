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Bodrum Operasyonu, 1 tutuklu

Bodrum Operasyonu, 1 tutuklu

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü yaptığı operasyonda 40 yaşındaki S.A’yı tutukladı.

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Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü yaptığı operasyonda 40 yaşındaki S.A’yı tutukladı.

Girne’de, dün saat 14:00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon (Bodrum Operasyonu) kapsamında, S.A.(E-40)’nın tasarrufunda yaklaşık 1 kilogram ağırlığında hintkeneviri türü ile yaklaşık 20 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler, içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 7 adet hap ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 32.400 TL nakit para bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

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