“Böcek” olarak adlandırılan telefon dinleme cihazıyla ilgili yasa Meclis’e geri gönderildi

Kıbrıs’ın güneyinde polisin, suçlarla mücadele kapsamında 2020 yılından beri elinde bulunan ve “böcek” olarak adlandırılan dinleme cihazıyla ilgili yasanın bazı boşluklar nedeniyle Meclis’e geri gönderildiği bildirildi.

Politis gazetesi, cihazların alınmasında ve kurulmasında gecikme yaşandığı gibi, 2020 yılının Şubat ayında onaylanan yasanın polis tarafından uygulanamadığını ve düzeltme yapılması için Meclis’e geri gönderildiğini yazdı.

Gazetede, yasaya göre dinleme cihazının taammüden cinayet, kaçakçılık, terör olayları, casusluk, insan ticareti, uyuşturucu, çocuk pornosu ve kara para aklamayla ilişkili suçlarda kullanılmasının öngörüldüğünü belirtti.

Habere göre, sistem, İstihbarat Teşkilatı (KİP) ve polisle bağlantılı olacak ve Telekomünikasyon İdaresi ağı aracılığıyla çalışarak, gerçek zamanlı kayıt yapabilecek.

Polis hapishanede denetim yaptı, suçlarla bağlantılı unsur bulamadı

Gazete, bir diğer haberinde ise polisin, son günlerde meydana gelen olaylar çerçevesinde Merkezi Cezaevi’ne giderek denetimlerde bulunduğunu yazdı.

Polisin cezaevi içerisinde, dışarda meydana gelen olaylarla bağlantısı bulunanlar olup olmadığını denetlediğini belirten gazete, son dönemde meydana gelen olaylarla ilgili bağlantı tespit edilmediğini kaydetti.

///////