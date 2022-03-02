BM'den Rusya'yı kınama tasarısına onay
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını kınayan karar tasarısını 5'e karşı 141 oyla kabul etti.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını kınayan karar tasarısını 5'e karşı 141 oyla kabul etti.
BM'nin kararında, "Rusya derhal savaşa son vererek, askerlerini Ukrayna'dan çekmeli" denildi.
Zelenski, Ukrayna'nın AB'ye üyeliği konusunda olumlu haberler beklediğini açıklarken, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını kınayan karar tasarısını kabul etti.
Rus Dışişleri Bakanı Lavrov ise olası bir 3. Dünya Savaşı'nda nükleer silahların kullanılacağını söyledi.
Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırı 7. gününde. Bölgede çatışmalar devam ediyor.
Ukrayna ordusu ülkenin birçok yerinde Rus askerlerine karşı direnişini sürdürüyor.
Saldırılarının devam ettiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sirenler çalıyor.