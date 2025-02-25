BM'den "Orta Doğu'da iki devletli çözüm için son şans" uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Sigrid Kaag, Orta Doğu'nun hızlı bir dönüşüm geçirdiğini belirterek, bunun iki devletli çözüme ulaşmak için son şans olduğu uyarısında bulundu.

Kaag, "Orta Doğu'da durum" başlığıyla toplanan BM Güvenlik Konseyi oturumunda konuştu.

"Bugün Orta Doğu hızlı bir dönüşüm geçiriyor. Bu dönüşümün kapsamı ve etkileri ise belirsizliğini koruyor ama aynı zamanda tarihi bir fırsat da sunuyor." diyen Kaag, bölge halkının bu dönemden "barış, güvenlik ve haysiyetle" çıkabileceğini söyledi.

Kaag, "Ancak bu, iki devletli çözümü gerçekleştirmek için son şansımız olabilir." dedi.

Gazze'nin yeniden inşası için 53 milyar dolar gerektiğine işaret eden Kaag, Arap ülkelerinin bu konuda plan oluşturma çabalarına öncülük ettiğini ve Mısır'ın Gazze'nin yeniden inşasına yönelik bir konferansa ev sahipliği yapacağını dile getirdi.

BM'nin de yeniden inşa çabalarını desteklemeye hazır olduğunu belirten Kaag, "Filistinliler Gazze'yi yeniden inşa ederek hayatlarına devam edebilmelidir. Zorla yerinden edilme söz konusu olamaz." diye konuştu.

"Batı Şeria'daki askeri operasyonlar ve saldırılar ile artan şiddet konusunda endişeliyim"

Kaag, uluslararası dikkatler Gazze'ye odaklanmışken, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in devam eden saldırılarına değinerek, "Batı Şeria'daki askeri operasyonlar ve saldırılar ile artan şiddet konusunda endişeliyim." dedi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da kayıpların, yıkımların ve yerinden edilmelerin sürdüğünü belirten Kaag, İsrail saldırıları sırasında hamile bir kadının ve küçük çocukların öldürülmesi olaylarının da kapsamlı bir şekilde soruşturulması ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini ifade etti.

Kaag, Batı Şeria'da İsrailli yetkililer Filistinlilere yönelik ciddi hareket kısıtlamaları getirirken, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin de Filistinlilerin kendi arazilerini tarım için kullanmalarını engellediğine dikkati çekti.

Bazı İsrailli yetkililerin Batı Şeria'nın ilhak edilmesi söylemlerine atıfta bulunan Kaag, tüm bu gelişmelerin Filistin Devleti ve iki devletli çözüm ihtimalleri için varoluşsal bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.