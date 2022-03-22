BM: Yaklaşık 10 milyon Ukraynalı yerinden edildi, 3,5 milyon kişi başka ülkelere göç etti

Birleşmiş Milletler (BM) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Ukraynalı göçmenlere ilişkin son bilgileri paylaştı. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının başladığı 24 Şubat'tan bu yana ülkede 6,5 milyon kişinin ülke içinde yer değiştirdiğini, 3,5 milyon Ukraynalının ise başka ülkelere göç ettiğini açıkladı.

Dujarric, "Ukrayna nüfusunun yaklaşık dörtte biri olan 10 milyondan fazla kişi güvenlikleri için evlerinden çıkmak zorunda kaldı" dedi. Sözcü Dujarric, Dünya Gıda Programı'nın (WFP), Ukraynalı 330 binden fazla kişiye gıda yardımı ulaştırdığını kaydetti.

BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü Direktörü Antonio Vitorino da “Ülke içinde yerinden edilmiş ve Ukrayna içinde mahsur kalmış kişilerin ihtiyaçlarına cevap vermek en büyük önceliğimizdir. Ekiplerimiz temel yardımlarla binlerce kişiye ulaşıyor” açıklaması yaptı.

'Yaklaşık 500 bin göçmen ruhsal bozukluk yaşıyor'

Dünya Sağlık Örgütü'nden ise Polonya'ya sığınan Ukraynalı yaklaşık 500 bin göçmenin ruh sağlığı sorunları yaşadığı yönünde açıklama yapıldı. DSÖ Polonya Temsilcisi Paloma Cuchi, Ukrayna’dan gelen mültecilerde en çok görülen sağlık sorunlarının "travma sonrası yaşanan ruhsal bozukluklar" olduğunu kaydetti. DSÖ temsilcisi, ülkedeki 500 bin mültecide ruh sağlığı sorunları görüldüğünü 33 bin mültecinin ise durumunun ağır olduğunu açıkladı.