BM tarafından ara bölgede bulunan kız çocuğu ailesine teslim edildi...

BM tarafından bu sabaha karşı “Athienu” (Kiracıköy) civarındaki ara bölgede tespit edilen 4 yaşındaki kız çocuğunun yine BM aracılığıyla Kuzey'de bulunan ailesine teslim edildiği belirtildi. Güneydeki haber kaynaklarına göre Kıbrıs Rum polisi ve BM iş birliğiyle çocuk, Sosyal Hizmetler memuru tarafından Ledra Palace sınır kapısında annesine teslim edildi. Kız çocuğu bulunduktan sonra Kıbrıs Sosyal Hizmetler Dairesi'nin himayesine alınmıştı. Küçük kızın kayıp olduğu belirtilen ikizinin bulunması için de aramalar sürüyor. Kıbrıs Rum polisinin ilk açıklamasında çocuğun "arap kökenli" olduğu belirtilmişti.

Ara bölgede bulunan kız çocuğunun ikiz kardeşi de aranıyor

Ara bölgede 4 yaşında bir kız çocuğu bulundu