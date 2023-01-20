BM: Taksim sahasına girmek için geçiş kapılarını kullanın

Bir süredir tartışma konusu olan Taksim sahasına giriş konusunda Kıbrıs’taki BM Barış Gücü açıklama yaptı.

Açıklamada, sahaya giriş için geçiş kapılarının kullanılabileceği belirtildi.

Ancak Kıbrıs Türk tarafı, ara bölge statüsünde yer alan sahaya Kıbrıs’ın kuzeyinde kalan basamaklardan inerek girmeyi talep ediyor.

BM ise bunun ara bölge statüsüne aykırı olduğunu savunup, giriş için geçiş kapılarının kullanılması gerektiğine vurgu yapıyor.

BM: “Taksim’e girişe sadece geçiş kapılarından izin veriliyor”

Açıklamada, Taksim sahasına girişe sadece geçiş kapılarından izin verildiği söylendi, bu sayede sınır ihlallerinin önlendiği ve tampon bölge statüsünün korunmasının sağlandığına dikkat çekildi.

BM açıklamasında ayrıca, ara bölgeye sivil erişimi kolaylaştırmak için her iki tarafla birlikte çalışmakta kararlı olunduğu belirtildi.

Öte yandan YENİDÜZEN'e konuşan BM Barış Gücü Sözcüsü Aleem Siddique, "Geçmişte olduğu gibi sahaya sadece geçiş kapılarından girişe izin veriliyor" dedi. Siddique, bu sayede sınır ihlallerinin engellendiğini ve ara bölgenin korunduğunu söyledi.

BM, basamaklara koydukları beton yapının tarihi surlara zarar verdiği iddiaları üzerine sabah saatlerinde söz konusu beton seti kaldırdı. BM askerleri, beton yerine teller çekti....

Ne olmuştu?

Türk tarafı, TC ile KKTC arasında imzalanan Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Protokolü kapsamında sentetik çim yapım çalışmaları tamamlanan Cirit Hisarı, bilindik adı ile Taksim Sahası’na, adanın kuzeyinde kalan basamaklardan inerek girmek istiyor.

Ancak saha, ara bölgede yer alıyor. Ara bölge ise BM kontrolünde bulunyor.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, “O sahayı onlara yedirtmeyiz. Bizim bilgimiz ve onayımız dışında ne yapılıyorsa her şeyi bozacağız. En üst muhatabımız BM Barış Gücü Şefi Colin Stewart’ın adaya gelmesini bekliyoruz” demişti.